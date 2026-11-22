La competencia dentro de La Granja VIP se prepara para despedir a otro de sus habitantes. Este domingo 22 de noviembre, cinco granjeros se enfrentan a la decisión de la audiencia, que tendrá la oportunidad de elegir quién merece continuar una semana más en el reality. En esta ocasión, Kevyn “Bicolor”, Daniela Alexis “La Bebeshita”, Manelyk González, Niurka Marcos y Mario “El Mono” Osuna se encuentran en peligro de abandonar el programa. Sus seguidores tendrán que aprovechar las últimas horas para demostrarles su apoyo a través de la plataforma oficial. Aunque las votaciones ya están en marcha, hay un detalle importante: la producción no establece anticipadamente una hora definitiva para dejar de recibir los votos. Adal Ramones comunicará durante la emisión cuándo se bloqueará esta opción, por lo que conviene participar antes de que llegue ese anuncio.

¿A qué hora termina el plazo para votar en La Granja VIP este domingo?

Quienes todavía no hayan elegido a su favorito deben considerar que el periodo para votar concluirá durante la Gala de Eliminación, justo cuando Adal Ramones indique que la plataforma dejará de recibir participaciones.

La transmisión de este domingo está programada para las 20:00 horas, según el horario del centro de México. No obstante, comenzar a ver el programa a esa hora no significa que las votaciones permanecerán abiertas durante toda la emisión. Por esta razón, lo más conveniente es realizar el procedimiento con anticipación y mantenerse pendiente de los avisos que se den durante la gala para no perder la oportunidad de apoyar a alguno de los cinco nominados.

¿Cómo puedes repartir tus votos para salvar a los granjeros?

Si quieres intervenir en la decisión del público, puedes hacerlo desde el portal de votaciones de La Granja VIP o mediante la aplicación TV Azteca En Vivo.

El procedimiento es sencillo:

Accede al apartado de votaciones del reality. Identifica al participante al que deseas apoyar. Asigna tus 10 votos disponibles a un solo nominado o distribúyelos entre diferentes granjeros. Finaliza el proceso y verifica que la plataforma confirme tu participación.

También puedes revisar si tienes habilitada la opción para obtener 10 votos adicionales al completar las actividades indicadas en el sitio.

¿Qué participantes están en riesgo y dónde ver la Gala de Eliminación?

La lista de nominados que esperan el respaldo de la audiencia está integrada por:

Kevyn “Bicolor”.

Daniela Alexis “La Bebeshita”.

Manelyk González.

Niurka Marcos.

Mario “El Mono” Osuna.

La nueva Gala de Eliminación se transmitirá este domingo 22 de noviembre a través de Azteca UNO, a partir de las 20:00 horas. También podrás seguir los acontecimientos mediante el sitio oficial de La Granja VIP y la aplicación TV Azteca En Vivo. Al finalizar la dinámica, se revelará cuál de los cinco participantes no consiguió el apoyo suficiente para permanecer en la competencia y tendrá que abandonar la granja.