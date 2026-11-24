Estamos arrancando con todo una nueva semana de La Granja VIP donde la emoción, el drama, las estrategias y la intensidad no dan tregua, por lo que te contaremos todo lo que debes de saber para votar por un Granjero o Peón y mandarlo al Duelo de Nominación de la semana 12 de este reality show.

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Como sabrás, subir a un participante la la Tabla de Nominados podría condicionar su estancia dentro de La Granja VIP Segunda Temporada y a estas alturas cualquier cosa podría suceder, pues ya no hay margen de error para cada uno de los participantes.

¿Cómo votar en La Granja VIP para mandar a un participante al Duelo de Nominación?

Para votar y mandar a un Granjero o Peón al Duelo de Nominación hay diferentes maneras de hacerlo, pues la primera es directamente en nuestro sitio web oficial de TV Azteca en el apartado de La Granja VIP, donde podrás dar con el espacio dedicado a votar.

También puedes votar en la aplicación GRATUIA de TV Azteca En Vivo, la cuál está disponible en la AppStore y PlayStore pues es compatible para celulares con sistema operativo iOS y Android.

Finalmente, también podrás votar escaneando el Código QR que aparece en pantalla durante el programa o en nuestro contenido.

¿Quiénes son los Granjeros por los que se puede votar esta semana?

Como sabrás, las cosas siempre están cambiando dentro de La Granja VIP y tras la salida de Bebeshita, dejó un Legado que sorprendió a todos, pues nominó directamente a Julio, y además Kunno es Capataz, por lo que estos dos Granjeros NO son elegibles a la hora de votar.

Esta semana podrás votar por:

Ivonne Montero

Kevyn “Bicolor”

Manelyk

Mono Osuna

Niurka

¡Recuerda que cuentas con 10 votos libres y tras usarlos todos de la manera en que tú prefieras, puedes conseguir 10 votos extras!