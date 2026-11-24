Muchos pensaron que la eliminación de Bebeshita de La Granja VIP devastaría a Kevyn Contreras, pero el comediante ha logrado anteponerse a todo lo que pasó por este polémico romance. No obstante, sí existe algo que podría derrumbarlo y hacer que pierda por completo el buen ánimo para seguir haciendo de las suyas en la competencia.

Este secreto se lo confesó a Gloria Murillo, que es una de las atletas de Exatlón México que debutó como Granjera y con la que el “Bicolor” se llevó bien desde el primer momento. Por lo que en una plática a solas, Kevyn confesó que le preocupa pensar en que Julio Camejo podría ser el siguiente en salir de La Granja VIP, pues le tiene un gran cariño y siente que es la única persona que realmente lo entiende porque vivieron cosas similares.

“Tuve una conversación con Kevyn, que hasta se le pusieron llorosos los ojos. Porque me decía que si Julio se va, se pondría mal, que porque él lo ha ayudado mucho. Me dijo: ‘es el único que ha estado para mí, me han tratado mal aquí y a él también se lo traen de bajada, por eso’”, le contó Gloria a Marysol Cortés, otra de las invitadas especiales.

La Granja VIP A Kevyn Contreras le da miedo que Julio Camejo sea eliminado de La Granja VIP. FOTO: ESPECIAL (Crédito: La Granja VIP)

¿Cómo se hicieron amigos Kevyn “Bicolor” y Julio Camejo? Así surgió su complicidad en La Granja VIP

A pesar de que más de una persona le ha advertido que el actor quiere “copiarle la personalidad” y solo se cuelga de él para tener relevancia en el reality, Kevyn Contreras ha dejado claro sí considera a Julio Camejo como uno de sus mejores amigos en La Granja VIP. Y es que tal como le platicó a Gloria Murillo, la cercanía con el actor surgió a partir de que los dos fueron “relegados” por sus compañeros durante las semanas en que todos querían eliminarlos y fue así que se unieron.

En este grupo también estaba Rafa Mercadante, que igual llegó a ser señalado por la mayoría y prefería pasar su tiempo con el “Bicolor”, hasta que se hicieron inseparable. De modo que cuando el conductor de TV quedó eliminado, Kevyn no pudo contener el llanto y por eso le daría tanto miedo imaginar que Julio también está en riesgo de salir.