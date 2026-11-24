Este día no es como cualquiera, pues se juega el Duelo de Nominación, pero recordemos que hay visitantes y ellos podrían cambiarlo todo durante esta noche, ya que ellos están jugando un papel fundamental durante los retos físicos y estratégicos de esta semana. El Capataz de La Granja VIP elegirá a uno de los participantes para el Duelo de Nominación y el otro Granjero o Peón queda a elección del público, es por eso que tú voto es sumamente importante y puedes emitirlo desde la App de TV Azteca En vivo dando click aquí.

¿Cómo votar paso a paso desde la Aplicación de TV Azteca?

Una vez que hayas descargado la App desde tu dispositivo móvil Android o iOS te aparecerá un apartado que dice “Vota por tu Granjero Favorito” que te dirige automáticamente a la página de votaciones. Posteriormente, podrás ver la votación que se encuentra activa, en este caso es para enviar a un Peón o a un Granjero al Duelo de Nominación. Tienes 10 votos para dar a uno de los participantes o bien, repartirlos como tu desees.

¿Cómo desbloquear votos extra en La Granja VIP?

Si quieres influir aún más en la decisión de a quién enviar al Duelo de Nominación puedes desbloquear votos extra, viendo un video después de haber emitido tus 10 votos básicos y eso no es todo, si quieres sumar más votos puedes contestar una breve encuesta que te dará derecho a 10 más.

Julio Camejo es el primer Nominado de la Semana 12 en La Granja VIP

El día de ayer, se dio a conocer que Julio Camejo es el primer Nominado de esta semana con el Legado de Daniela Alexis “La Bebeshita”, ella decidió Nominar automáticamente a Camejo tras varias rivalidades dentro de la competencia. Esta decisión, también hizo que Julio quedara fuera de la competencia por el Capataz. Este día se sumará otro Granjero más a la Tabla de Nominados y el día de mañana se cierra con los más votados durante La Asamblea, aunque todo puede cambiar con la Salvación o la Traición.

La Granja VIP Segunda Temporada se fusiona con Exatlón México

Por primera vez en la historia de La Granja VIP México, otro de los programas más exitosos en la historia hizo fusión desde el domingo y se trata de Exatlón, el reality donde los Atletas tienen enfrentamientos físicos de alto rendimiento. Ernesto Cázares, Marysol Cortés, Gloria Murillo y Yann Lobito llegaron a las tierras de La Granja VIP como invitados por solo una semana y podrán vivir la experiencia de un programa 24/7, además de poder competir en los retos que tienen semana tras semana los Granjeros.