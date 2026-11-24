Es oficial, este martes 24 de noviembre se llevará a cabo una vez más el “Duelo de Nominación”, el cual consiste en una competencia entre dos personas que forman parte de la competencia; pueden ser Peones o Granjeros. Una persona es elegida por el Capataz, que en la semana 12 de La Granja VIP es Kunno mientras que la otra persona es elegida por medio del público a través de votaciones, a las cuáles ingresa por medio de nuestro sitio web DANDO CLICK SOBRE ESTE LINK.

¿En qué consiste el “Duelo de Nominación” y por qué afecta a un Granjero o Peón?

La competencia consiste en una prueba física y de destrezas donde dos contrincantes, de La Granja VIP Segunda Temporada, deberán superar pruebas y competir contra el tiempo en el reloj para lograr una meta establecida. La prueba la dará a conocer Kristal Silva en La Gala del martes, explicando de forma detallada lo que los competidores deben realizar. Esta competencia se realiza de forma completamente en vivo, quién gana automáticamente se salva de pertenecer a la Tabla de Nominación mientras que la persona que pierde queda en riesgo de abandonar la competencia.

¿El Granjero que queda nominado se puede salvar de quedar eliminado de La Granja VIP?

Una vez que un Granjero queda nominado tras perder El Duelo en La Granja VIP, sí tiene posibilidades de dejar la Tabla de Nominación ya que existe la dinámica de La Salvación, sin embargo también hay posibilidad de que quede bloqueado de esta oportunidad además de que existen otros factores que pueden hacer que quede clavado en la nominación, es por este motivo que te recomendamos seguirnos en todas nuestras redes sociales y activar las notificaciones de nuestro sitio web ya que te informamos al momento de lo más relevante que ocurre en la competencia.

¿Cuál es la hora límite para VOTAR y mandar a un Granjero o Peón al Duelo de Nominación de La Granja VIP?

La hora límite en la que el público podrá votar para mandar a un Peón o Granjero al Duelo de Nominación es cuando el Conductor Adal Ramones lo indique este martes 24 de noviembre en la Gala en vivo, la cual puedes disfrutar a través de nuestro sitio web o la señal abierta de Azteca UNO en punto de las 8: 30 pm.