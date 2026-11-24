El triunfo de Kunno como Capataz de La Granja VIP para la semana 12 tiene pensativos a sus rivales y ya empezaron a armar estrategias para blindarse. Y a pesar de que Ivonne Montero dijo que quiere ser cautelosa, ya le hicieron una oferta para protegerla y aprovecharse de que “La Resistencia” le debe un favor, solo que la actriz no está convencida de si le conviene ponerse en esta situación.

Detrás de esta estrategia está Julio Camejo, que le propuso que ya sea que el equipo de Manelyk la nomine o no, se acerque con ellos para pactar que no le echen tierra a él. A cambio, le ofrece blindarla del Viernes de Traición y garantizarle una semana más en la competencia, siempre y cuando la suerte juegue de su lado.

“Si ellos no te van a poner, negociemos la tierra entonces. Y si yo logro salvarme, hacemos un disparejo. Tú sabes que nosotros no te vamos a poner, a menos que sean dos como la vez pasada. Piénsalo, yo te puedo salvar esta semana”, explicó el cubano, reiterando que si se quedara otra vez con la Salvación, solo Ivonne y Kevyn Contreras serían sus opciones para sacar de la tabla.

¿Por qué Ivonne Montero no quiere hacer tratos en La Granja VIP? La insólita razón que involucra a Kunno

Si bien la actriz no le dio una respuesta concreta a su compañero y quedó que lo iba a analizar, Ivonne Montero tiene muchas dudas respecto a si es buena idea confiar en Julio Camejo. Esto porque cree que favorecerlo podría traerle problemas con sus oponentes, lo que no considera apropiado para su juego individual, además de que no quiere volver a enfrentarse con Kunno ahora que ya lograron dejar atrás sus enemistades.

“Me tengo que poner a reflexionar. Ahorita estoy bien conmigo, estoy bien con Kunno que lo salve. Necesito sentarme a pensar y que este hombre (Julio Camejo), me explique con piedras y palitos cuál es su plan”, sentenció Ivonne, que hace unos días sorprendió a todos por dejar en la tabla de La Granja VIP a Kevyn “Bicolor”.