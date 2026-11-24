Julio Camejo tiene varios rivales que lo quieren fuera de La Granja VIP, incluyendo uno que acaba de llegar y que ya no se aguantó las ganas de decirle todas las cosas que le molestan sobre sus estrategias. Se trata de Yann Lobo, que desde el primer momento advirtió que tiene rencillas con el actor y ya se atrevió a decirle de frente por qué no le parece de confianza, provocando un incómodo momento entre ambos.

Todo esto pasó cuando les tocó hacer dupla para las labores de limpieza con los animales, un momento en el que el atleta aprovechó para decirle a Julio que si bien entiende que en este tipo de programas puede haber traiciones, para él se cruzan las líneas cuando comienzan a mencionarse temas delicados que pueden perjudicarlos en la “vida real”. Por lo que le reiteró que no le agrada recurrir a este tipo de acciones y prefiere que no suceda, pues no quisiera pleitos.

“En todos los shows hay que hacer estrategias y se valen las traiciones estratégicas. Lo que no se vale, es ya meterse con cosas que te pueden afectar cuando termina el show y eso es lo que no me gusta que hagas cabr*n. Y tampoco me gusta que me tires buen ped* para luego dar la puñalada por la espalda, porque a mí no me gusta el conflicto”, sentenció el deportista, que es una de las estrellas de Exatlón México que debutaron como Granjeros con una participación especial.

¿Qué dijo Julio Camejo tras ser señalado de traidor en La Granja VIP?

Luego de escuchar todo lo que Yann Lobo opina sobre él, Julio Camejo aclaró que sus actitudes en La Granja VIP se basan en la reciprocidad y que se comporta con las personas de la misma forma que lo hacen con él. “Yo soy recíproco con lo que me dan. Si tú me das respeto, yo te doy respeto, así de fácil”, fue la tajante respuesta del actor, que también ya había admitido que no guarda buenos recuerdos de sus proyectos con Yann porque tuvieron diferencias y no se caen bien.