Niurka pasó de jurarle lealtad a sus aliados en La Granja VIP a apostar por un juego individual. Y a dos semanas de que le dio la espalda al equipo de los “Disfuncionales”, esta decisión tan impulsiva sigue causando estragos y puso a reflexionar a Julio Camejo, quien se sinceró con Kevyn Contreras y le dijo cuál fue el verdadero problema desde su perspectiva.

Y es que de acuerdo con las palabras del actor, todas las estrategias que planearon y el apoyo que ganaron con su unión, se vino abajo cuando la llamada “mujer escándalo” se fue en contra de Natalia Alcocer tras un enfrentamiento con Bebeshita. Todo ocurrió durante la dinámica de echar tierra, momento en el que prefirió bloquear la Salvación de su amiga y terminó regalándole la victoria a Daniela.

“Nosotros ya no somos ‘Disfuncionales’. Ese fue un capítulo que se murió cuando Niurka traicionó a Natalia y ya pasó”, dijo Julio, quien ahora estaría más cerca que nunca del “Bicolor” porque quieren mantenerse juntos para avanzar a la final de La Granja VIP.

Niurka orquestó una traición contra Natalia Alcocer en La Granja VIP y nadie se esperaba lo que pasaría después

En el momento en que la vedette se rebeló y optó por ayudar a Bebeshita, muchos pensaron que esto era parte de un plan, pero luego se enteraron de que en realidad fue un movimiento individual. El primero en hablar de esta molestia fue Rafa Mercadante, que aseguró que planeaba enfrentarla y se organizó con Ivonne Montero para dejar fuera a Niurka, pero al final terminaron distanciándose.

Sin embargo, el momento más polémico por esta traición llegó con Natalia Alcocer, quien tomó la decisión de abandonar La Granja VIP por temas de salud mental. Dicho anuncio sorprendió a los “Disfuncionales” que entonces todavía no se separaban, pues no se veían venir todo lo que provocaría la traición de Niurka y cómo les afectaría después de semanas anteponiéndose para ganar fuerza como equipo.