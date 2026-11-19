Kevyn “Bicolor” Contreras aseguró que, a su juicio, Mario “Mono” Osuna se ha apagado con La Resistencia en La Granja VIP. Daniela Alexis Barceló Trillo, “Bebeshita”, le devolvió la observación y le dijo que ella veía un cambio parecido en él cuando estaba con Julio Camejo.

Qué le dijo Bebeshita a Kevyn Bicolor sobre Julio Camejo en La Granja VIP

Antes de hablar de Mono, Bebeshita y Kevyn Bicolor repasaron quiénes podrían terminar en la tabla de nominados. Alexis preguntó si Julio podía elegirla en su papel de El Capataz. Contreras le respondió que, en su opinión, Camejo iba a subir a Manelyk González. La plática pasó de las posibles nominaciones a lo que cada uno veía en sus compañeros durante la convivencia.

Al hablar de Osuna, Bicolor dijo que lo veía cada vez más pegado a sus compañeros de La Resistencia y que, a su parecer, ahora destacaba solo durante las competencias. “Yo siento que Mono ya se apagó”, comentó. “Solo aparece en los juegos”.

Daniela se molestó con esa comparación y decidió hablarle de su propia dinámica con Camejo. “Yo podría decir lo mismo de ti con Julio”, le respondió. Explicó que recordaba a un Kevyn que hacía más bromas y se prestaba más al relajo. Por eso, dijo, ahora le llamaba la atención el contraste. A su juicio, Julio intentaba controlar lo que hacía Bicolor durante el día.

Para explicarle a qué se refería, Bebeshita le recordó que, desde su perspectiva, ese día había pasado mucho tiempo durmiendo. Después, enumeró lo que veía venir por la noche: una charla de estrategia con Julio, tareas de limpieza y apenas un rato con ella antes de que él quisiera volver a dormir. También le dijo que extrañaba que jugueteara con ella como antes.

Por su parte, Kevyn reconoció que ese día se sentía cabizbajo y aburrido, y mencionó que le dolía una muela. También defendió que él y Julio seguían haciendo bromas. Daniela insistió en que, por la forma en que lo veía durante la convivencia, sentía que se estaba apagando.