A través de una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, Azalia Ojeda “La Negra”, reveló una experiencia personal que hasta el momento ha sido una de las más duras de su vida; la muerte de su hermano. De acuerdo con la exgranjera de La Granja VIP, su hermano, quien era abogado, quién había ascendido a juez de la Suprema Corte, salió un día de trabajar y no llegó a su casa. Cuatro días después comenzó a recibir llamadas por parte de secuestradores, quienes tenían a su hermano, mismos que le pedían una enorme cantidad de dinero para liberarlo. Azalia relató en la entrevista que ella no contaba con la cantidad que le pedían, sin embargo cuando solicitaba hablar con su hermano, no le daban la oportunidad.

Azalia relató que se enteró de la muerte de su hermano luego de que la Fiscalía le dijera que habían encontrado el coche del hombre, sin embargo había un cadáver que debía identificar, ya que de no hacerlo llevarían el cuerpo a una fosa común. “De dónde saqué valor, como pude entré, lo reconocí por sus tenis, traía sus tenis puestos”, fueron algunas de las palabras que, entre lágrimas, compartió. La destacada figura de la televisión compartió detalles de lo que le habían hecho a su hermano ya que dió a conocer que lo habían torturado y golpeado.

¿Qué hizo Azalia Ojeda “La Negra”, después de la muerte de su hermano?

De acuerdo con lo que Azalia Ojeda compartió en entrevista con Mara Castañeda, luego de la muerte de su hermano, a quien tuvieron que velar de forma muy privada en una capilla cerrada, tomó la decisión de irse a vivir a Estados Unidos, esto debido al miedo de lo que podría ocurrirle a ella o a su familia ya que los secuestradores de su hermano tenían información sobre ella y su hija. Incluso narró que en una ocasión le cerraron el paso, algo que le dió mucho miedo. Azalia expresó que en Estados Unidos tuvo que empezar desde cero aunque a pesar de eso se sentía tranquila. Por otro lado, reveló que ya no busca saber quién asesinó a su hermano ya que para ella es mejor no tener esa información, algo que lo ha platicado con su madre.

¿Cuándo salió Azalia Ojeda “La Negra” de La Granja VIP?

Recientemente Azalia Ojeda “La Negra” fue parte de La Granja VIP Segunda Temporada, reality del que quedó fuera en la séptima semana ya que fue eliminada el domingo 25 de octubre de 2026. Dentro del reality Azalia se enfrentó a diversas estrategias y alianzas. Fue parte del equipo “La Resistencia”.