La llegada de cuatro Atletas de Exatlón México revolucionó la convivencia en La Granja VIP Segunda Temporada. Ernesto Cázares, Marysol Cortés, Yann Lobo y Gloria Murillo ingresaron al reality el pasado domingo 22 de noviembre, aunque su estadía tiene fecha de caducidad.

Los deportistas lograron adaptarse a las labores del campo, participaron en algunas de las dinámicas de la competencia y hasta construyeron vínculos afectivos con los Granjeros. Sin embargo, todo parece indicar que su aventura está a punto de terminar.

¿Cuándo salen los Atletas de Exatlón de La Granja VIP?

Al momento de anunciar la incorporación de los cuatro Atletas de Exatlón México, se dio a conocer que su estadía sería de una semana. Por este motivo, se espera que abandonen La Granja VIP este domingo 29 de noviembre, coincidiendo con el cierre de la semana 12.

Salvo que la producción decida extender su permanencia, los deportistas deberán despedirse de sus compañeros. Cabe destacar que aún no se ha confirmado el momento exacto en el que se producirá su salida.

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¿Qué pasará con los Atletas de Exatlón cuando salgan de La Granja VIP?

A diferencia del resto de los Granjeros, los cuatro Atletas ingresaron en condición de invitados especiales y no como candidatos a quedarse con el premio económico del reality. Por lo tanto, su salida no dependerá de los votos del público.

En cuanto a su futuro, hasta el momento no se ha anunciado si alguno de ellos se incorporará a la décima temporada de Exatlón México, la cual se encuentra en pleno desarrollo. Tampoco se ha confirmado la posibilidad de que alguno permanezca en La Granja VIP durante la recta final de la competencia.

Uno de los Granjeros que más lamentó la inminente despedida fue Kevyn “Bicolor” Contreras, quien llegó a expresar su deseo de que Ernesto Cázares se quedara definitivamente en el reality.

¿Por qué cinco personas podrían salir de La Granja VIP este domingo 29 de noviembre?

La Gala de Eliminación de este domingo podría provocar una importante reducción en la cantidad de personas que conviven dentro de La Granja VIP. Y es que, además de la prevista despedida de los cuatro Atletas de Exatlón, se conocerá la identidad del eliminado número 12.

Tras lo sucedido en el Viernes de Traición, estos son los tres Granjeros que quedaron a merced del público:

Manelyk González.

Mario “Mono” Osuna.

Ivonne Montero.

De esta manera, únicamente seis Granjeros podrían iniciar la semana 13 de la competencia y continuar en la lucha por convertirse en el ganador de La Granja VIP Segunda Temporada.