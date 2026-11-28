Es la semana de los siete pecados capitales en La Granja VIP y cuando se trata de lujuria los Granjeros lo tienen claro, Kevyn Contreras Bicolor es el que se lleva la corona, al menos en opinión de algunos como Mario “Mono” Osuna.

Cuando Adal Ramones pidió a los Granjeros que señalaran el que creen ha representado mejor dicho pecado y no puede resistirse a la tentación, la mayor parte señaló al comediante regiomontano.

Como ejemplo, Yann “Lobo”, uno de los cuatro Atletas de Exatlón que participan esta semana en La Granja VIP, dijo que el comediante mismo le confesó que la lujuria es lo que lo ha llevado hasta donde está.

Por su parte, “Mono” Osuna afirmó: “parece conejo y con lo vivido aquí en La Granja se va una y cambio por parte del equipo Kevyn Contreras. Sale Bebeshita y entra, no sé”.

Ante el comentario Kevyn dijo: “ahora resulta que no puedo tener una amiga, con la que juego, con la que río, con la que he compartido en tan poquito mucho y andan los rumores de que me gusta Gloria”.

Gloria Murillo tuvo que pronunciarse y señaló que solo han compartido una buena amistad.

Bicolor y Gloria Murillo

Estos fueron los señalados por caer en los pecados capitales en La Granja VIP

En la dinámica de señalar a los Granjeros que más caen en alguno de los siete pecados capitales, no solo se mencionó a Kevyn Bicolor, estos fueron los participantes mencionados: