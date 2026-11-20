Los atletas de Exatlón México cambiarán las playas y los circuitos por los establos y tareas de La Granja VIP. El inesperado encuentro se dará a conocer durante la Gala de Eliminación de este domingo cuando cuatro personalidades del reality deportivo lleguen a sumarse con los Granjeros.

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Durante la transmisión de Venga la Alegría, nuestra querida conductora Krystal Silva anunció la primicia sobre el crossover de estos dos importantes formatos. Asimismo, indicó que esta convivencia no será de unas cuantas horas sino de una estancia que promete llevar a los nuevos Granjeros al límite ya que tendrán que trabajar con los animales, convivir con los Granjeros y enfrentarse a la dinámica cotidiana de la competencia. Pero ¿quiénes serán los elegidos y cuándo ingresarán?

¿Cuándo entrarán los cuatro atletas de Exatlón México a La Granja VIP?

La llegada de los atletas está programada para este domingo 22 de noviembre, durante la Gala de La Granja VIP, que da inicio a las 8:00 de la noche por Azteca UNO y la cual puedes ver por nuestro sitio web DANDO CLICK AQUÍ.

De acuerdo con lo revelado por la conductora, serán cuatro atletas seleccionados por la máxima autoridad de Exatlón, Antonio Rosique, quienes llegarán a La Granja para permanecer una semana completa junto a los Granjeros.

Aunque este anuncio ha levantado las expectativas del público también muestra su lado amargo, ya que coincide con la recta final de la semana 11, en la que también se conocerá al Granjero eliminado número 11. Por lo tanto, la Gala tendrá dos momentos importantes: la despedida de uno de los participantes y la incorporación de los deportistas.

¿Quiénes son los cuatro atletas que llegarán a La Granja VIP y qué harán?

Aunque Krystal Silva confirmó que serán cuatro integrantes de Exatlón que se sumarán a La Granja VIP no reveló sus identidades ni del equipo al que pertenecen, Azul o Rojo. Sin embargo, adelantó que se trata de deportistas con personalidades fuertes, competitivas y dispuestas a generar nuevas dinámicas, incluso podrían provocar nuevos romances o celos.

Asimismo, la llegada de estos invitados también podría provocar nuevas amistades, diferencias y momentos inesperados, especialmente porque tendrán que adaptarse a un ambiente completamente distinto al de las competencias deportivas. Así que si no quieres perderte ningún detalle y enterarte quienes fueron los atletas que ingresaron a La Granja VIP antes que nadie ¡No te pierdas la Gala de Eliminación!.