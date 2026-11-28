Este viernes de Traición todo cambió en La Granja VIP. Los Atletas de Exatlón que están de visita intervinieron en el juego y dieron su opinión acerca de quién ya no debe permanecer en el reality. Todos coincidieron en que la siguiente en ser eliminada debería ser Ivonne Montero.

Esta semana Niurka contó con el poder de la Traición, es decir, tenía la oportunidad de salvar a Manelyk González o a Kevyn Bicolor y poner a alguien más en la Tabla de Nominados. Antes de tomar una decisión escuchó a los cuatro Atletas invitados y todos coincidieron en que debía elegir a Ivonne Montero.

La primera en dar su opinión fue Marysol Cortés, dijo que debería traicionar a Ivonne porque no tiene una complicidad con ella y requiere aliados para avanzar en el juego.

Ernesto Cázares le dijo a Niurka que le convenía salvar a Kevyn Bicolor y meter a Ivonne Montero a la Tabla. Explicó que la razón por la cual mencionaba a la actriz y no a Julio Camejo es que ella no tiene tanta interacción con el grupo y que pensando en las necesidades de La Granja es mejor tener a Camejo.

Ivonne Montero y Julio Camejo

Cuando fue el turno de Gloria Murillo le dijo que debía traicionar a Ivonne Montero porque es una persona que no conecta mucho con el público y con los Granjeros.

Finamente Yann “Lobo” dijo a Niurka que debería traicionar a Montero porque la considera un cabo suelto y que una vez que ella salga solo quedarán los fuertes.

¿Qué hizo Niurka con el poder de la Traición?

La decisión de Niurka no sorprendió. Lo primero que hizo fue salvar a Kevyn Bicolor y dejar a Manelyk González en la Tabla de Nominados.

Como se trató de una Traición sencilla, luego la cubana eligió poner en la Tabla a Ivonne Montero