Niurka Marcos tiene claro qué quiere descubrir con la tabla de nominados de la semana 12 de La Granja VIP. Durante una conversación con Julio Camejo, la actriz cubana explicó por qué le interesaba que Mario “Mono” Osuna e Ivonne Montero quedaran expuestos a la votación del público y detalló cómo esta decisión forma parte de su estrategia rumbo a la gran final.

Luego de coronarse como ganadora del Juego de Salvación, la bailarina obtuvo el poder de modificar la lista de granjeros en riesgo de eliminación durante La Traición del viernes 27 de noviembre. Con su decisión de salvar a Kevyn “Bicolor” Contreras y nominar a Ivonne, consiguió conformar la tabla que quería.

¿Por qué Niurka Marcos quiere medir la fuerza de Mono Osuna e Ivonne Montero en La Granja VIP?

Durante el intercambio con Camejo, la vedette reconoció que la presencia de Bicolor entre los nominados interfería con sus planes, pues su intención era conocer cuál de los otros dos participantes cuenta con mayor respaldo del público.

“Para la tabla que yo quería me estorbaba Kevyn”, confesó la cubana, quien también dejó claro que su principal objetivo es llegar a la gran final del reality. En ese sentido, Niurka explicó qué resultado espera de la próxima Gala de Eliminación: “Quiero ver si Mono tumba a Ivonne o al revés”.

Si bien reconoció la fortaleza del exfutbolista y el respaldo de los seguidores de La Resistencia, aseguró que no subestima a ninguno de los tres nominados. Sin embargo, su apuesta es que la próxima eliminación se defina entre Osuna y Montero.

¿Por qué Niurka considera a Manelyk González su comodín?

La actriz también explicó el papel que cumple Manelyk González dentro de su estrategia. Según su análisis, la influencer cuenta con el respaldo suficiente de sus seguidores para permanecer en la competencia. “En otras circunstancias inteligentes yo saco a Mane de la tabla, para dejar la tabla temblando, pero ahorita Mane me sirve de comodín”, sostuvo.

Marcos admitió que le sorprendería que el resultado fuera distinto al que anticipa. Por otra parte, la granjera expresó su deseo de que los enfrentamientos sean cada vez más reñidos conforme se acerque el desenlace de la competencia. Incluso señaló que, si no consigue ganar La Granja VIP, le gustaría ser eliminada frente a participantes que, desde su perspectiva, hayan demostrado merecer su lugar. “Pero a la final yo quiero a gladiadores”, manifestó.

Finalmente, Niurka imaginó un escenario en el que los seis últimos competidores protagonizaran un enfrentamiento de tres contra tres, una posibilidad que describió como un “choque de trenes” y en la que, según su perspectiva, la estrategia daría paso al cara a cara.