La semana de La Granja VIP ha terminado con una nueva vuelta de 180°, pues luego del viernes de Traición, tenemos nuevos movimientos en la Placa de Nominados, donde absolutamente cualquier cosa podría suceder y este sábado 28 de noviembre es MUY importante para los Granjeros en riesgo de ser eliminados.

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De cara a las últimas semanas de La Granja VIP Segunda Temporada, uno de nuestros Granjeros será eliminado este domingo 29 de noviembre, por lo que tú tienes el poder de salvar a tu favorito, por lo que te compartiremos este breve tutorial para que votes paso a paso.

¿Cómo votar en La Granja VIP?

Si has estado al pendiente de la temporada sabrás que hay tres diferentes maneras en las que puedes votar para evitar que tu Granjero favorito o favorita sean eliminados, mismas que te detallaremos con calma:

Votar en sitio web oficial: Si quieres votar en el sitio web, deberás de acceder a Azteca UNO, donde enseguida encontrarás el apartado de “VOTA”, en el cuál al hacer clic se te desplegará un pequeño menú con los Granjeros elegibles.

Si quieres votar en el sitio web, deberás de acceder a Azteca UNO, donde enseguida encontrarás el apartado de “VOTA”, en el cuál al hacer clic se te desplegará un pequeño menú con los Granjeros elegibles. Votar por la app de TV Azteca En Vivo: Si cuentas con un celular con sistema operativo Android o iOS ya estás del otro lado, pues debes de acceder a la PlayStore o AppStore y bajar la aplicación oficial, donde también podrás encontrar la sección de “VOTA” con los Granjeros en riesgo de salir.

Si cuentas con un celular con sistema operativo Android o iOS ya estás del otro lado, pues debes de acceder a la PlayStore o AppStore y bajar la aplicación oficial, donde también podrás encontrar la sección de “VOTA” con los Granjeros en riesgo de salir. Escaneando el Código QR: Por último, también puedes escanear el código QR que aparece durante el programa o que de momento está fijado en nuestro sitio web en la siguiente liga.

¿Cuál es la lista FINAL de Granjeros Nominados de esta semana en La Granja VIP?

Esta semana hemos vivido todo un caos dentro de La Granja VIP pues entre planes, estrategias fallidas y traiciones, finalmente la Placa de Nominados quedó con los siguientes Granjeros luego de que Niurka salvara a Kevyn “Bicolor”:

Manelyk

Ivonne Montero

“Mono” Osuna

Esta es la primera vez que la lista de Nominados luce más reducida, pues a pocas semanas de la Gran Final, las cosas prometen ser más tensas y cerradas… ¿Quién llegará a la última semana? ¡No te pierdas La Granja VIP!