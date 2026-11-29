La Granja VIP se prepara para vivir una nueva Gala de Eliminación y tres participantes necesitan el respaldo del público para continuar en la competencia. Los seguidores del reality tendrán la posibilidad de votar por su Granjero favorito durante este domingo 29 de noviembre, aunque deberán estar atentos a las indicaciones de Adal Ramones.

Y es que no hay una hora exacta establecida para el cierre de las votaciones, sino que el conductor será el encargado de anunciarlo durante la transmisión en vivo. Por este motivo, lo recomendable es emitir los votos con anticipación para no perder la oportunidad de salvar a uno de los nominados.

¿Cuál es la hora LÍMITE para votar en La Granja VIP hoy 29 de noviembre?

Las votaciones permanecerán habilitadas hasta que Adal Ramones anuncie su cierre durante la Gala de Eliminación de la semana 12. La misma comenzará a las 20:00 horas (tiempo del centro de México) de este domingo 29 de noviembre.

Cabe destacar que el público podrá seguir votando una vez iniciada la gala, siempre y cuando el conductor no haya dado la indicación de finalizar las votaciones. Una vez que esto suceda, no será posible seguir apoyando a los Granjeros nominados.

La Granja VIP ¡Se define la placa rumbo a la eliminación! Así fue el programa completo del 27 de noviembre en el viernes de Traición La Granja VIP ¡Se define la placa rumbo a la eliminación! Así fue el programa completo del 27 de noviembre en el viernes de Traición (Crédito: La Granja VIP)

¿Quiénes son los Granjeros nominados de la semana 12 de La Granja VIP?

Tras la decisión que tomó Niurka durante el Viernes de Traición, dos integrantes de la Resistencia y una representante de los Disfuncionales quedaron a merced del público. Estos son los tres Granjeros que necesitan el respaldo de sus aficionados:

Manelyk González.

Mario “Mono” Osuna.

Ivonne Montero.

El participante que reciba la menor cantidad de votos se convertirá en el duodécimo eliminado de La Granja VIP Segunda Temporada y deberá despedirse de sus posibilidades de llegar a la Gran Final.

¿Cómo VOTAR GRATIS por tu Granjero favorito hoy 29 de noviembre?

Si quieres salvar a uno de los tres Granjeros nominados, puedes hacerlo a través del sitio oficial de votaciones de La Granja VIP o mediante la aplicación TV Azteca En Vivo. Una vez dentro de cualquiera de las plataformas, deberás seguir estos pasos:

Ingresa al apartado de votaciones de La Granja VIP. Selecciona al Granjero que deseas salvar de la Eliminación. Distribuye tus 10 votos disponibles. Confirma tu elección y verifica que los votos hayan sido registrados.

Recuerda que puedes otorgarle los 10 votos a un mismo Granjero o repartirlos entre los tres nominados. Además, tendrás la posibilidad de conseguir 10 votos extra siguiendo las indicaciones que aparezcan en la plataforma.

¿Dónde ver EN VIVO la Gala de Eliminación de La Granja VIP hoy?

La duodécima Gala de Eliminación de La Granja VIP se podrá disfrutar EN VIVO y GRATIS a través de Azteca UNO a partir de las 20:00 horas (tiempo del centro de México). También estará disponible en el sitio web oficial de TV Azteca y en la aplicación TV Azteca En Vivo.