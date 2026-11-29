Cada vez falta menos para la Gran Final de La Granja VIP Segunda Temporada y los participantes comienzan a quedarse sin oportunidades de disfrutar los privilegios que ofrece el puesto de Capataz. Si bien algunos Granjeros lograron ocupar este rol en más de una ocasión, otros todavía no saben lo que es portar el chaleco que les otorga inmunidad.

Lo curioso es que los tres integrantes de la Resistencia que permanecen en competencia ya han sido Capataz. El panorama es completamente diferente para los Disfuncionales, ya que solamente uno de sus cuatro miembros logró conquistar la Capatacía en las primeras 12 semanas del reality.

¿Qué Granjeros todavía no han sido Capataz en La Granja VIP 2026?

Niurka Marcos, Ivonne Montero y Kevyn “Bicolor” Contreras son los únicos Granjeros que siguen en competencia y todavía no han logrado convertirse en Capataz de La Granja VIP. Cabe destacar que los tres estuvieron cerca de conseguirlo en alguna de las últimas semanas.

De hecho, Ivonne disputó la prueba definitiva del Capataz en las últimas tres semanas, aunque no pudo quedarse con la victoria en ninguna de ellas. La actriz podría despedirse del reality sin haber ocupado este puesto, ya que se encuentra en riesgo de ser eliminada este domingo 29 de noviembre.

La Granja VIP Ni Ivonne Montero, ni Kevyn Contreras Ni Niurka han logrado ser Capataz de La Granja VIP. FOTO: ESPECIAL

¿Quiénes han sido Capataz más veces en La Granja VIP?

Julio Camejo es el único integrante de los Disfuncionales que todavía permanece en competencia y sabe lo que es ser Capataz. Curiosamente, el actor también es el Granjero que más veces conquistó este beneficio en la segunda temporada, habiendo ocupado el puesto en tres oportunidades.

Así se distribuyen las Capatacías entre los siete Granjeros que siguen en La Granja VIP:

Julio Camejo: 3 veces.

3 veces. Mario “Mono” Osuna: 2 veces.

2 veces. Kunno: 2 veces.

2 veces. Manelyk González: 1 vez.

1 vez. Niurka Marcos: ninguna.

ninguna. Ivonne Montero: ninguna.

ninguna. Kevyn “Bicolor” Contreras: ninguna.

¿Cuándo se elegirá al Capataz de la semana 13 de La Granja VIP?

El próximo lunes 30 de noviembre se conocerá la identidad del Capataz de la semana 13 de La Granja VIP. La gala comenzará a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) y se podrá disfrutar EN VIVO a través de Azteca UNO, el sitio web oficial de TV Azteca y la aplicación TV Azteca En Vivo.

Será una nueva oportunidad para aquellos Granjeros que todavía no han logrado conquistar la Capatacía, especialmente teniendo en cuenta que conseguir la inmunidad podría ser determinante para llegar a la Gran Final del reality.