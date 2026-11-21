Algo inédito esta por suceder en la historia de La Granja VIP, pues 4 atletas del programa Exatlón entrarán por primera vez al reality show 24/7 para ponerse a prueba y vivir en una Granja rodeados de animales y labores a las que nunca se han enfrentado. No te puedes perder el programa este domingo 22 de noviembre a las 8:00 p.m. en punto para conocer quiénes serán las 4 personalidades que formarán parte de esta aventura.

Dónde ver La Granja VIP

El programa es todo un fenómeno en México y no te puedes perder el programa por la señal de Azteca UNO y si te encuentras fuera de tu casa no te preocupes, pues existen más alternativas para que no pierdas ningún detalle de la transmisión.

También puedes ver La Granja VIP por medio del Sitio Web de Azteca UNO, dando click aquí o bien, puedes descargar la aplicación en vivo de TV Azteca en tu dispositivo iOS o Android.

Quiénes permanecen en La Granja VIP hasta ahora

Hasta la semana 11 del reality quedan 8 Granjeros de los 20 que entraron al programa en su Segunda Temporada, ellos son los participantes que siguen luchando por llegar a la semana final:

Ivonne Montero

Mario “Mono” Osuna

Julio Camejo

Kevyn “Bicolor”

Daniela Alexis “La Bebeshita”

Manelyk

Niurka

Kunno

Por primera vez, llegarán nuevos Granjeros a La Granja VIP

Recuerda que este domingo algo extraordinario esta por suceder y es que, con la entrada de los 4 Atletas de Exatlón todo puedo dar un giro que nadie espera; debes saber que Kristal Silva en Venga La Alegría dio algunos detalles y comentó que los 4 participantes entrarán exclusivamente solo por una semana para vivir la experiencia de un reality 24/7 en una Granja, ¿crees que sus habilidades como Atletas sean un beneficio dentro de La Granja VIP?