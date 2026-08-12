Lista completa OFICIAL de los participantes de La Granja VIP Segunda Temporada

Es oficial, La Granja VIP Segunda Temporada ya tiene fecha de inicio; será el próximo domingio 06 de septiembre cuando por fin inicie el reality más esperado por todos, el cuál tendrá como Conductor a Adal Ramones y como Co Conductora a Kristal Silva. En esta ocasión te decimos el nombre de todos los granjeros que han sido revelados para entrar a la granja, hasta el momento.

La Granja VIP Segunda Temporada: Lista COMPLETA de los granjeros revelados

No cabe duda de que uno de los elementos que más espera el público es la revelación de todas las celebridades que se integrarán a la granja y vivirán ahí por varias semanas, haciendo labores propias del campo, alianzas, sacrificios y todo lo que este en sus manos para mantenerse como los favoritos y no abandonar el reality. Cada nombre se espera con gran emoción ya que incluso antes de que se revele el granjero o granjero en las redes sociales de La Granja VIP se filtran pistas. A continuación te presentamos la lista completa con el nombre de los granjeros y granjeras que se han revelado hasta el momento.

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Críticos de La Granja VIP Segunda Temporada REVELAN fuertes sorpresas que tendrá el reality más esperado

¿Quiénes serán los Críticos de La Granja VIP Segunda Temporada?

Como ocurrió en la Primera Temporada, La Granja VIP contará con destacados críticos, quienes serán los encargados de emitir su opinión respecto a todo lo que pase dentro del reality, todo sin filtros y desde su perspectiva. Los críticos serán Linet Puente, Ferka, Flor Rubio y "Rey Grupero". Recientemente, durante una transmisión en vivo con la Host Digital Mallezaa, todos los críticos revelaron su perspectiva sobre esta termporada así como todas las cosas nuevas que sucederán ya que incluso las actividades de la granja serán más intensas. Por otro lado, revelaron qué es lo que necesitarán cada uno de los granjeros para sobrevivir al reality así como todo lo que deberán tener para ganarse al panel de críticos, pues lo que viene es doblemente animal, estará lleno de sorpresas, polémicas y muchísimo contenido así que no te puedes perder por nada del mundo el próximo domingo el gran estreno de La Granja VIP a través de la señal de Azteca UNO aunque también estará disponible por Disney +.

