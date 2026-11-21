Conforme la semana avanza la tensión aumenta dentro de La Granja VIP, pues será este domingo 22 de noviembre del 2026 que un Granjero tendra que abandonar la contienda. Aunque el resultado depende de los votos del público, las especulaciones ya comenzaron. Una de las posibilidades que circula apunta a Mario “Mono” Osuna, quien podría convertirse en el eliminado número 11 de la temporada.

Es importante dejar en claro que aún falta que llegue el día y la hora de señalar a quien tendrá que abandonar la contienda, pues el público aún tiene la oportunidad de salvar a su favorito. No obstante, dentro de la conversación digital, se ha señalado que podría ser Mono, Niurka Marcos o Bebeshita el Granjero que tenga que despedirse de la Gran final.

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¿Quiénes son los nominados de La Granja VIP en la semana 11?

Después de los movimientos del Viernes de Traición, la lista final de nominados quedó integrada por:

Mario “Mono” Osuna

Kevyn Contreras “Bicolor”

Niurka Marcos

Daniela Alexis “Bebeshita”

¿Cómo votar para salvar a tu Granjero favorito?

El público todavía puede apoyar a su participante favorito mediante el portal oficial de votaciones. Estos son los pasos que debes seguir para apoyar a tu Granjero Favorito.

Ingresa a la página oficial de votaciones de La Granja VIP, dando click aquì.

Busca al participante que deseas salvar entre las opciones disponibles.

Asigna tus 10 votos. Puedes concentrarlos en un solo Granjero o repartirlos entre varios.

También puedes ingresar desde la aplicación TV Azteca En Vivo y seleccionar el apartado de votaciones. La plataforma contempla la posibilidad de obtener 10 votos adicionales al completar la dinámica que aparezca disponible.