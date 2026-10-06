Link para votar FÁCIL y RÁPIDO para mandar a un Peón o Granjero al Duelo de Nominación en La Granja VIP

En La Granja VIP Segunda Temporada el papel del público es fundamental ya que este tiene la oportunidad de votar en diversas dinámicas, una de ellas es la votación para mandar a un Peón o Granjero al Duelo de Nominación de La Granja VIP, es por eso que a continuación te compartimos el link para ingresas de forma fácil y rápida.

La Granja VIP: Link GRATIS para votar y mandar a un Peón o Granjero al Duelo de Nominación

Tu voto es fundamental y puede cambiar el rumbo de uno de los Granjeros o Peones de la competencia. Tú decidirás, a través de tu voto, quién se enfrentará en una competencia de destreza para asegurar una semana más en La Granja VIP. Votar es muy sencillo; solo deberás DAR CLICK AQUÍ y listo. Por otro lado, si deseas ingresar de forma manual a través de nuestro sitio web, también es posible.

Para votar desde el sitio web de Azteca UNO deberás deberás dar click en la sección “La Granja VIP”, la cual se encuentra en la parte superior derecha, una vez que ingreses deberás seleccionar la palabra “VOTO” la cual se encuentra en la parte superior y listo. Encontrarás el nombre de todos los Granjeros, a excepción de Kunno, ya que él obtuvo inmunidad al quedar como Capataz. Tendrás 10 votos en total, mismos que puedes utilizar como más prefieras.

¿Cómo funcionan los votos extra en La Granja VIP?

El público tiene la oportunidad de votar 10 veces en nuestro sitio web, sin embargo puede adquirir más votos siguiendo un proceso muy sencillo el cual consiste en completar primeramente sus 10 votos, una vez que los haya otorgado la plataforma dará la opción de obtener más votos. A partir de este paso solo deberás seguir las indicaciones que aparecen en pantalla, uno de ellos es el registro de un correo electrónico, una vez que completes esto se te otorgarán 10 votos más; es decir el público pasará de haber tenido 10 a 20 votos en total.

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¿Cómo se elige al Peón o Granjero que gana el Duelo de Nominación?

Este Martes de Duelo se enfrentarán dos Granjeros o Peones, uno será elegido por Kunno, el Capataz de la quinta semana, y otro será elegido por el público mediante la votación. Quién gane el Duelo quedará nominado o nominada de forma automática, por lo que queda en riesgo de abandonar la competencia.

Ahora bien, el Peón o Granjero que gana será quién gane la prueba que Kristal Silva dará a conocer, la cual consiste en un reto físico o de destrezas, donde solo el más fuerte y estratégico y quién gané la batalla contra el reloj quedará a salvo.