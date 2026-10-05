OFICIAL: Lista de TODOS LOS PEONES de la quinta semana de La Granja VIP, y a qué se enfrentarán

Es oficial, el nombre de los Granjeros de la quinta semana de La Granja VIP se han dado a conocer; en esta ocasión quiénes enfrenten labores distintas a los Granjeros serán Pablo Montero, Niurka, Julio Camejo y Marío "Mono" Osuna, cada uno de ellos fue elegido mediante diversas dinámicas así como por el público, quién emitió su voto a través de nuestro sitio web.

¿Cuáles son las actividades que realizan los Peones en La Granja VIP?

No cabe duda que uno de los roles menos queridos en La Granja VIP es el de los Peones, esto debido a que son quiénes realizan las actividades más pesadas en la Granja y quiénes también pierden privilegios ya que son los encargados de hacer los que haceres más complejas; algunas de las actividades con las que deben cumplir es ordeñar las vacas, gallinas y a todo el ganado. Por otro lado, deben hacer el desayuno para todos sus compañeros; por ende, tienen que despertarse antes que los demás. Son los encargados de lavar y limpiar los establos así como el gallinero, recoger los huevos de las gallinas por la mañana y dar vueltas al molino.

Por otro lado, respecto a los alimentos, no pueden comer lo que ellos quieran debido a que su alimentación se reduce a una elección específica de alimentos que tienen permitido consumir. Además de esto tienen condiciones diferentes a los Granjeros para dormir ya que los Peones lo hacen en el granero además de que se bañan al aire libre e incluso tienen un baño distinto al de los Granjeros.Ahora bien, si por alguna razón los Peones incumplen con lo establecido tendrán grandes consecuencias ya que una de ellas es que disminuye el presupuesto semanal con el que cuentan para realizar compras como la despensa, algo que sin duda afecta a todos los Granjeros de la competencia.

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Link para salvar a tu Granjero favorito en La Granja VIP

El público tiene un papel sumamente fundamental en La Granja VIP ya que a través de su voto puede salvar a uno de los Granjeros que se encuentran nominados. Ahora bien, es muy importante ver las transmisiones de las Galas y activar las notificaciones del sitio web de Azteca UNO para que puedas estar enterado del momento en el que se abren las votaciones.

Hacer esta votación es un proceso muy fácil y sencillo además de que es completamente gratis, lo que deberás hacer es ingresar al sitio web de Azteca UNO, una vez que estés dentro deberás dar click en la sección “La Granja VIP”, la cual se encuentra en la parte superior derecha, una vez que ingreses deberás seleccionar la palabra “VOTO” la cual se encuentra en la parte superior y listo. Automáticamente te aparecerá el nombre de los Granjeros que están nominados y deberás votar por tu favorito. Tendrás una cantidad de 10 votos disponibles, mismos que puedes repartir como más lo prefieras. Por otro lado, también puedes hacer esto de forma directa dando CLICK AQUÍ.