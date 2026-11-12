Las estrategias dentro de La Granja VIP continúan tomando forma y Julio ya tiene en mente un movimiento que podría cambiar la tabla de nominados. El participante compartió con sus compañeros qué haría si consigue ganar la salvación, pues su intención sería sacar a Rafa de la zona de riesgo y aprovechar la oportunidad para poner a prueba la fuerza de otras dos granjeras: Niurka e Ivonne. De acuerdo con lo que comentó, su plan no solamente estaría enfocado en beneficiar a Rafa, sino también en provocar un enfrentamiento entre ambas participantes dentro de la tabla, donde podrían medir quién cuenta con mayor respaldo del público.

¿Cuál es la estrategia de Julio Camejo si gana la salvación en La Granja VIP?

Julio y Manelyk Julio Camejo revela su estrategia en La Granja VIP: así movería la tabla de nominados si gana la SALVACIÓN (La Granja VIP)

El movimiento que tiene contemplado Julio sería retirar a Rafa de la tabla de nominados y colocar a otra persona en su lugar. Sin embargo, aunque ya tiene claro que quiere darle una oportunidad a su compañero para salir del riesgo de eliminación, todavía no sabe a quién elegiría para ocupar ese espacio.

Una de las razones detrás de esta estrategia sería que Niurka e Ivonne se enfrenten en las votaciones y así descubrir quién de las dos tiene mayor fuerza entre los seguidores del reality. De esta manera, la tabla podría convertirse en un escenario para poner a prueba el apoyo que cada una ha conseguido fuera de la granja. La propuesta también deja ver que Julio está considerando el impacto que tendría su decisión en la competencia, pues cambiar a un integrante de la placa puede modificar las posibilidades de sus compañeros de continuar en el programa.

Manelyk y Julio Julio Camejo revela su estrategia en La Granja VIP: así movería la tabla de nominados si gana la SALVACIÓN (La Granja VIP)

Por ahora, todo dependerá de que consiga ganar la prueba de salvación. Si lo logra, tendrá la oportunidad de ejecutar el movimiento que ya compartió, aunque todavía tendrá que resolver una parte importante de su estrategia: decidir quién ocupará el lugar de Rafa. La expectativa está en saber si Julio podrá concretar su plan y si finalmente Niurka e Ivonne terminarán midiéndose en la tabla de nominados de La Granja VIP.