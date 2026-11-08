Este domingo durante la décima Gala de La Granja VIP se ha dado a conocer el nombre de los Peones de la semana 10 de la competencia, quiénes en esta ocasión son: “La Bebeshita”, Mario “Mono” Osuna, Kunno y Niurka. Cada uno de ellos deberá dormir en el Granero a partir de esta noche además de que durante la semana tendrán que cumplir con una serie de responsabilidades y obligaciones, en comparación con los Granjeros.

¿Cuáles son las obligaciones de los Peones en La Granja VIP?

Durante esta décima semana de La Granja VIP (09 al 15 de noviembre) los Peones se enfrentarán con diversos retos además de que perderán privilegios y comodidades, por ejemplo deben dormir en el Granero, utilizar baños distintos, limitarse a comer sólo ciertos alimentos, bañarse al aire libre. Si por alguna razón los Peones no cumplen con sus obligaciones pueden tener sanciones como una baja en el presupuesto semanal, algo que sin dudas afecta a todos los Granjeros e incluso puede generar tensiones y fuertes peleas.

Por otro lado, los Peones deberán de cumplir con una serie de responsabilidades, que por ningún motivo pueden incumplir, estas son despertarse antes que todos sus compañeros para preparar el desayuno, ordeñar las vacas, gallinas y a todo el ganado. Por otro lado, con la llegada de Tlacoyo, el canino más querido de La Granja VIP, los Peones deben encargarse de que salga a hacer sus necesidades por las mañanas. Además de esto, también son los encargados de lavar y limpiar los establos así como el gallinero, recoger los huevos de las gallinas por la mañana y dar vueltas al molino.

¿Quién es el Capataz de la semana 10 de la competencia?

Hasta el momento se desconoce quién será el Capataz en la décima semana de la competencia, ya que esto se revelará durante la Gala del próximo 09 de noviembre. Durante la semana 9 quién ocupó este puesto fue Rafa Mercadante aunque no hay información sobre quién lo será en la semana 10 por lo que te recomendamos seguirnos en todas nuestras redes sociales y activar las notificaciones de nuestro sitio web para estar enterado al momento de todo lo que ocurre dentro de la competencia así como de las noticias más relevantes.