Julio Camejo fue elegido como el Peón de oro y cuando señaló al peor hubo lágrimas y polémica

Como Capataz, fue responsabilidad de Rafael Mercadante elegir al Peón de oro. No sorprendió que señalara a Julio Camejo quien se esforzó para destacar y dejar claro que si lo elegían sería por razones de peso y no por formar parte del mismo equipo. Aunque todos estuvieron de acuerdo con la decisión, cuando se nombró al peor hubo lágrimas y polémica.

Y es que Julio eligió como el Peor Peón a la Bebeshita. El actor señaló que no había manera de nombrar contundentemente a uno porque todos dieron el 100% y la influecer no hizo un mal trabajo, “todos hicieron un buen trabajo, lo único que pudiera decir es que un par de días llegó dos minutos tarde”.

La Bebeshita reaccionó triste, se le salieron las lágrimas y declaró que ya está cansada, especialmente porque el molino es muy difícil de mover, incluso aseguró que cuando tienen que realizar esa labor se marea. “Ya va para el mes de Peona, se me hace bien pesado y obviamente yo me recargo de Fer porque está fuerte para empujar”.

Ante la respuesta de la influencer Mario Mono Osuna se ofreció a tomar su lugar en el granero, se le unió Kunno y luego tanto Julio como Rafael pidieron permiso al “Gallo” para que los hombres sean los encargados de mover el molino sin que ello implique una multa.

Al final Adal Ramones les prometió que el tema del molino será revisado.

Bebeshita fue elegida como el peor Peón

Julio Camejo fue reconocido como el Peón de oro y no solo por el Capataz

Julio Camejo fue nombrado como el Peón de oro por Rafael Mercadante quien dijo que lo eligió porque dirigió al equipo de Peones, sobre todo en el área del molino de agua y que siempre estuvo dispuesto a trabajar. No obstante, el conductor señaló que no podía demeritar la labor de nadie, “todos trabajaron igual, todos hicieron bien sus cosas, pero igual creo que Julio se merece ser el Peón de oro”.

Pero el Capataz no fue el único en reconocer a Camejo. Fernando Lozada, quien pasó cuatro semanas como Peón, se expresó muy bien del actor y señaló que siempre lo apoyó en todas sus labores.

Incluso el propio Julio dijo que había dado un extra para que la decisión del Capataz no fuera porque forma parte de su equipo sino porque en verdad dio su máximo.

Fernando Lozada al fin saldará del granero

Fernando Lozada había sido elegido como Peón en las últimas cuatro semanas, pero en esta ocasión quedó afuera de la elección por indicación médica. Adal Ramones les comunicó que el Granjero no ha estado bien de su mano luego de un mes viviendo en el granero.

El conductor añadió que la situación de Fernando requiere especial atención por lo que, por indicación médica, no podía seguir siendo Peón ya que debe evitar cualquier actividad que implique esfuerzo físico. “No es una decisión de juego, es una prescripción médica que debemos respetar porque por encima de cualquier competencia está la salud de nuestros Granjeros”.