Ivonne Montero fue el “Más Gallito” de la semana y su beneficio la llenó de energía y amor

Cada semana el público elige al “Más Gallito”, al Granjero que el miércoles de Asamblea es más directo al confrontar al participante que quiere que salga de La Granja VIP. Esta semana dicho reconocimiento se lo llevó Ivonne Montero.

El beneficio que recibió la actriz fue una visita de su hija Antonella. Antes de poder abrazarla, Adal Ramones dijo que Ivonne ha demostrado ser una mujer de mucha fe y constantemente se le ha visto orar a la Virgen y le preguntó qué le ha pedido: “le he pedido su acompañamiento, su paciencia, su fortaleza, le he pedido que proteja y cuide a mi niña, que me acompañe todo el tiempo”, respondió.

Momentos después salió de La Granja para encontrarse con su sorpresa. En cuanto vio a su hija Ivonne comenzó a llorar, le dijo que está muy hermosa y que tenía muchas ganas de verla, abrazarla y sentirla. La actriz también le preguntó por sus abuelos y su escuela. Antonella le dijo que todo está bien.

Ivonne compartió con su hija que ha aprendido muchas cosas que las ayudarán a cumplir su sueño de poner un gallinero juntas y luego le dieron permiso de recorrer La Granja para que Antonella conocieran a los animales. “No sabes todas las experiencias maravillosas que he tenido con los animalitos, no tienes idea del trabajo tan pesado que es”, dijo la actriz.

Cabe recordar que esta es la segunda ocasión en la que Ivonne Montero gana el beneficio del “Más Gallito”. La primera vez su premio fue sostener una videollamada con su hija.

Ivonne Montero recibió la visita de su hija

Por esto Ivonne Montero fue votada como el “Más Gallito” de la semana

A pesar de haber quedado entre los Nominados, Ivonne Montero fue elegida por el público como el “Más Gallito”, no solo por la manera en que nominó, sino por defenderse de todos los compañeros que votaron por ella.

La actriz nominó a Fernando Lozada. Afirmó que el conductor está mostrando dos caras, por un lado la de un hombre educado que no rompe las reglas, pero por el otro comenzó a rebelarse y cometer multas.

Si bien Montero fue firme al señalar a Fernando, en realidad tuvo otros enfrentamientos más fuertes durante el miércoles de Asamblea. Por ejemplo, cuando Manelyk González la nominó y la tachó de aburrida y tonta por no darse cuenta de que su equipo no la toma en cuenta, la actriz reaccionó molesta y declaró: “a ti quién te dijo que te tengo que rendir cuentas de las cosas que hago, que tengo que platicar contigo para ser alguien en La Granja, yo sé mi juego”.

Otro momento en el que Ivonne se mostró firme fue cuando la Bebeshita la nominó por no convivir con los demás y la acusó de hacerse la víctima. Montero le replicó que si no habla con algunos de los Granjeros es porque no tienen temas de conversación en común.