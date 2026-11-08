Manelyk reacciona SIN PIEDAD a la salida de Natalia Alcocer. “Hasta el último momento arruinando”

Natalia Alcocer tomó la decisión de abandonar La Granja VIP para cuidar su salud mental. Aunque la conductora recibió muestras de apoyo y empatía, cuando se dio la noticia a los Granjeros, Manelyk González reaccionó sin piedad y afirmó que, hasta el final, terminó arruinando todo.

Cuando Adal Ramones comunicó la decisión a los Granjeros, Manelyk fue sarcástica y dejó en claro que no era una sorpresa debido a que Natalia presentó una crisis el pasado viernes.

Luego la reina de los realities declaró: “la verdad no nos importa mucho que se vaya Natalia porque ya no la queríamos aquí, ya estábamos esperando que saliera el domingo como eliminada”. La intención de Mane era preguntar si, de cualquier manera, habría un expulsado el domingo de Eliminación y añadió: “lo de Natalia X”.

La Bebeshita también se pronunció al respecto y dijo: “por qué no te esperaste Natalia unas horas”, ya que el equipo de la Resistencia estaba seguro de que Alcocer sería la siguiente eliminada.

Natalia pide su salida de La Granja VIP Natalia pide su salida de La Granja VIP durante la Gala de Eliminación

Una vez fuera de la Gala en vivo, los Granjeros continuaron hablando sobre el tema. Manelyk gritó: “Natalia, maldita. Ven cómo es, mira su soberbia, a mí no me eliminan, yo me voy y en Gala”.

Por su parte, Niurka especuló que Natalia había tenido otra crisis, mientras que Kunno dijo que, desde el viernes, la conductora se había despedido de él.

Finalmente, los Granjeros se mostraron dudosos sobre si Natalia en verdad tuvo problemas de salud mental. Niurka firmó que se mostró normal y estuvo bromeando en los últimos días, por lo que no cree que en verdad haya tenido una crisis.

¿Por qué Natalia Alcocer pidió su salida de La Granja VIP?

Natalia Alcocer pidió salir de La Granja VIP principalmente por temas de salud mental. Afirmó que no la ha pasado bien en los últimos días y que para ella es muy importante cuidarse, añadió que, además, otros se burlaron de sus emociones.

A pesar de que su decisión fue respetada, Adal Ramones recordó a Natalia que tendrá que acatar las normas del reality.