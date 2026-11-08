Es oficial, esta noche durante la décima Gala de Eliminación Adal Ramones, Conductor de La Granja VIP ha dado a conocer que a partir de este momento quedan abiertas las votaciones para que el público elija a uno de los Peones en la semana 10 de la competencia. A continuación te compartimos paso a paso cómo emitir tu voto.

La Granja VIP: ¿Cómo votar para elegir a un Peón para la semana 10 de la competencia?

El público tiene en sus manos un poder muy importante ya que puede votar para elegir a uno de los Peones en la semana 10 de la competencia. Este proceso es uno de los más sencillos y fáciles de realizar, mismo que es completamente gratis. Lo que deberás hacer es ingresar al sitio web de Azteca UNO, una vez que estés dentro deberás dar click en la sección “La Granja VIP”, la cual se encuentra en la parte superior derecha, una vez que ingreses deberás seleccionar la palabra “VOTO” la cual se encuentra en la parte superior y listo. Automáticamente te aparecerá el nombre de los Granjeros y deberás votar por el que quieras ver como Peón durante la décima semana. Por otro lado, también puedes hacer esto dando CLICK AQUÍ. Recuerda que tu participación es sumamente importante ya que tu voto puede darle un giro drástico a los roles de los Granjeros e incluso puede generar tensiones y nuevas estrategias durante la semana.

¿Por qué ser Peón en la Granja VIP es uno de los roles más complejos?

Definitivamente muchos Granjeros no quieres ser Peones en La Granja VIP. Esto se debe a que pierden comodidades y deben cumplir con más obligaciones ya que son los encargados de hacer los quehaceres más laboriosos; que implican más tiempo y esfuerzo en la competencia.

Algunas de las actividades con las que deben cumplir es ordeñar las vacas, gallinas y a todo el ganado. Por otro lado, deben hacer el desayuno para todos sus compañeros; por ende, tienen que despertarse antes que los demás. Son los encargados de lavar y limpiar los establos así como el gallinero, recoger los huevos de las gallinas por la mañana y dar vueltas al molino. Aunado a esto, con la llegada de Tlacoyo, el perrito más querido de La Granja VIP, los Peones deben sacarlo por las mañanas para que haga sus necesidades.

Por otro lado, respecto a su alimentación, no pueden comer lo que ellos quieran debido a que sus permisos se reducen a una elección específica de alimentos. Además de esto tienen condiciones diferentes a los Granjeros para dormir ya que los Peones lo hacen en el granero. Por otro lado, se bañan al aire libre e incluso tienen un baño distinto al de los Granjeros. Aunado a esto, si por alguna razón los Peones incumplen con lo establecido tendrán graves consecuencias como sanciones en el presupuesto semanal (ya que este bajará) con el que cuentan para realizar compras como la despensa, algo que sin duda afecta a todos y cada uno de los Granjeros además de que esta disminución puede generar diversos conflictos entre los Granjeros.