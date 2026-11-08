Este domingo 8 de noviembre se lleva a cabo la novena Gala de Eliminación de La Granja VIP y sabremos quién se va del reality show para siempre. Comenzamos el programa con una fuerte sorpresa: Natalia Alcocer pidió su salida inmediata con la intención de cuidar su salud mental.

Aquí puedes ver la transmisión en vivo y gratis del programa en vivo de La Granja VIP.

Qué pasó con Natalia Alcocer en La Granja VIP

Cuando habían pasado solo unos minutos de que comenzó la Gala de Eliminación y Adal Ramones le dio la palabra por primera vez en el programa, Natalia Alcocer pidió su salida inmediata de La Granja VIP. Ella argumentó que no se encontraba en condiciones óptimas para seguir dentro de la competencia y que, para cuidar su salud mental, prefería irse.

Aunque Natalia estaba nominada y salió por su voluntad, eso no anuló que hoy debía haber un eliminado elegido por el público de La Granja VIP.

Esta es la segunda salida extraoficial que ocurre en la Segunda Temporada de La Granja VIP; la primera fue la expulsión de Mónica Escobedo por romper la regla del contacto físico con Niurka.

Sin embargo, es la segunda vez en la historia del reality que alguien pide salir inmediatamente: la primera persona en hacerlo fue Lola Cortés, en la primera temporada.

Quiénes siguen nominados

Tras la salida de Natalia Alcocer, permanecen en la Tabla de Nominados “Mono” Osuna, Fernando Lozada, Ivonne Montero y Kevyn “Bicolor”.