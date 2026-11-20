Ivonne Montero podría cambiarlo todo en el Viernes de Traición de La Granja VIP HOY 20 de noviembre. Esto gracias a que se ganó la Salvación, lo que significa que ella ya se libró de la eliminación en la semana 11, pero además tendrá que elegir a uno de los Granjeros para salvarlo también y a otro para nominarlo directamente.

Es por esto que existe tanta curiosidad respecto a cuál será la estrategia que la actriz seguirá, en especial ahora que ya se deslindó del extinto equipo “Disfuncional” y advirtió que irá sola en lo que queda de la competencia. De modo que existen dudas sobre si Ivonne apoyará a Kevyn Contreras por la alianza que tenían o terminará prefiriendo a Kunno, con el que hizo un trato a pesar de todas sus peleas.

¿Por qué Ivonne Montero podría salvar a Kevyn Contreras? Este es el favor que le debe en La Granja VIP

Una de las teorías acerca de cómo usará la actriz mexicana su poder, apunta a la posibilidad de que Ivonne Montero elige salvar a Kevyn Contreras de ser eliminado de La Granja VIP. Los motivos detrás de esta estrategia, sería que hasta hace unas semanas formaban parte del mismo grupo, antes del distanciamiento por una traición de Niurka.

Además, esta sería una forma de “pagarle el favor” que le hizo el “Bicolor” en la semana 6, cuando se ganó el Huevo Dorado y la sacó de la tabla de nominados. Sin embargo, ella fue una de las que votó para bloquearle el derecho a jugar por la Salvación tras negarse a seguir órdenes de Julio Camejo.

La Granja VIP Ivonne Montero no piensa seguir complaciendo a Julio Camejo y Kevyn Contreras. FOTO: ESPECIAL

¿Ivonne Montero y Kunno tienen un pacto en La Granja VIP?

Otro posible camino que la Granjera podría tomar como dueña de la Salvación y la Traición, es que Ivonne Montero tendría la intención de quitar a Kunno de la nominación. Y es que si bien hasta hace poco eran rivales rotundos, después de que la actriz se sintió rechazada por su propio equipo, pensó en alianzas individuales y terminó negociando con el influencer para que, si cualquiera de los dos ganaba, se salvaran mutuamente.

Quiénes son los nominados de La Granja VIP

Hasta el momento, los nominados de La Granja VIP para la eliminación del domingo 22 de noviembre, son: Mario “Mono” Osuna, Kunno, Niurka y Kevyn Contreras. Todavía falta descubrir quién quedará fuera de la tabla y quién entrará por el poder de Ivonne Montero.

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