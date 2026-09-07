Niurka IGNORA a Ivonne Montero tras su llegada a La Granja VIP; esto pasó en los primeros minutos del programa

Estamos viviendo el Gran Estreno de La Granja VIP Segunda Temporada y tenemos un elenco de primera que desde el segundo uno ya están dando de qué hablar. Ivonne Montero, ya ingresó a las instalaciones del programa y su llegada no fue agradable para todos, pues aunque muchos se acercaron a recibirla y a saludarla, Niurka Marcos, prefirió ignorarla.

¿Qué pasó entre Niurka e Ivonne Montero en los primeros minutos de La Granja VIP?

Cuando los Granjeros que ya habían ingresado se dieron cuenta de que Ivonne Montero iba entrando a la Granja, se pararon muy amables a darle una calurosa bienvenida; sin embargo, 'La Mujer Escándalo', dijo desde el primer momento: "Me anda del baño", con la intención de no saludar a Ivonne, aunque todos se dieron cuenta de lo que estaba pasando, decidieron hacer pasar desapercibido el momento, aunque fue bastante incómodo para el resto de los Granjeros.

Antes de su entrada, Ivonne Montero confesó que para ella era "borrón y cuenta nueva", ya que hace tiempo ella y Niurka coincidieron en otro reality de convivencia 24/7 y su relación no fue nada buena, pero parece ser que la actriz y vedette no piensa lo mismo.

Niurka llama "mustia" a Ivonne Montero previo a La Granja VIP

Durante el tour de medios de Niurka, en Venga La Alegría la cuestionaron sobre qué pensaba de los Granjeros que ya habían sido revelados y resaltó mucho que dijo "mustia" al escuchar el nombre de Ivonne Montero, la 'mujer escándalo' también mencionó una sola palabra para definir a Kevyn Contreras "Bicolor", dijo que le parecía "inoportuno". ¿Será que veremos una reconciliación entre Ivonne y Niurka o seguirán con su enemistad?