¿Niurka se cambia a La Resistencia? La Granjera pone una condición a su equipo

Niurka volvió a generar tensión dentro de La Granja VIP después de hablar con Natalia y Manelyk sobre sus intenciones para la próxima nominación. La vedette dejó claro que quiere poner a Ivonne en la tabla y que no piensa cambiar de opinión solamente para seguir los planes de sus compañeros. Durante la conversación, la cubana planteó que, si las personas de su propio equipo no están de acuerdo con su decisión, estaría dispuesta a tomar distancia y acercarse a sus rivales. Incluso mencionó la posibilidad de irse con el equipo de la Resistencia, una postura que podría modificar las alianzas dentro de la competencia.

Niurka tiene claro a quién quiere nominar y NO piensa ceder

La conversación dejó ver que Niurka tiene un objetivo definido para las próximas nominaciones: quiere que Ivonne Montero esté entre los participantes en riesgo de eliminación. Al hablar sobre el tema con Natalia y Manelyk, expresó su inconformidad ante la posibilidad de que su equipo no respalde esa estrategia. Para la cubana, mantenerse dentro de un grupo no significa tener que aceptar todas las decisiones de sus integrantes. Por eso, dejó abierta la posibilidad de jugar de otra manera si sus compañeros prefieren proteger a Ivonne o seguir una estrategia diferente a la suya.

¿Niurka cambiará de equipo y se unirá a la Resistencia?

Uno de los puntos que más llamó la atención fue cuando Niurka mencionó que podría marcharse con la Resistencia si su gente no quiere respaldar su postura. Aunque esto no significa que haya confirmado un cambio de bando, sus palabras abrieron la posibilidad de una nueva división entre los participantes. La situación también podría repercutir en las alianzas que se han formado durante la competencia, especialmente porque una decisión individual puede modificar los planes de nominación. Ahora queda por ver si Natalia Alcocer y los demás integrantes de su equipo coincidirán con la cubana o si mantendrán una estrategia distinta.