Kunno se quedó sin RIVALES en La Granja VIP: ¿ahora con quién va a pelear?

Las discusiones y los enfrentamientos han sido parte de la experiencia de Kunno en La Granja VIP, pero parece que el granjero ya comienza a quedarse sin contrincantes. Durante una conversación, el creador de contenido comentó que ya no tiene con quién pelear, pues algunos de los participantes con quienes tuvo diferencias ya no están en la competencia. Entre los nombres que mencionó estuvieron Pimpinela y Pablo Montero, a quienes consideraba parte de sus principales rivales dentro del reality. Sin embargo, también habló de Julio y sorprendió al explicar por qué no piensa continuar con los enfrentamientos que ha tenido con él.

Kunno recuerda a los rivales que tuvo en La Granja VIP

El Granjero hizo referencia a los conflictos que protagonizó durante su estancia en el programa y señaló que ahora extraña tener a alguien con quien discutir, luego de que Pimpinela y Pablo Montero dejaron de formar parte de su día a día en la competencia. Su comentario dejó ver el tono con el que está tomando esta nueva etapa de la convivencia, pues los enfrentamientos que antes marcaban algunas de sus jornadas parecen haber disminuido. Ahora, con menos adversarios a su alrededor, Kunno bromeó sobre haberse quedado sin personas con quienes protagonizar nuevos pleitos.

¿Por qué Kunno ya no quiere pelear con Julio Camejo?

Uno de los detalles que más llamó la atención fue cuando Kunno habló de Julio y aseguró que ya no piensa pelear con él. La razón que compartió fue bastante particular: los hijos de Julio sienten simpatía por el creador de contenido. Por ese motivo, Kunno explicó que no quiere continuar con los enfrentamientos con el granjero, pues sabe que sus hijos lo quieren. Su comentario añadió un toque inesperado a la conversación y mostró que, al menos en este caso, tiene una razón personal para dejar atrás las discusiones. Así, Kunno parece estar entrando en una etapa más tranquila dentro de La Granja VIP, aunque todavía queda por descubrir si realmente se terminaron sus enfrentamientos o si aparecerá un nuevo rival que lo haga perder la paciencia.