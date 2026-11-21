La tensión aumenta en La Granja VIP y ahora Kevyn “Bicolor” se encuentra en medio de una preocupación que podría cambiar la manera en que sus compañeros ven su futuro dentro del reality. Después de que fuera enviado al Duelo de Nominación, algunos integrantes de La Resistencia comenzaron a preguntarse si su permanencia en la competencia realmente está asegurada. Durante la conversación, recordaron que Kenny y Azalia también tuvieron que enfrentarse a un duelo de esta naturaleza antes de abandonar el programa. Esta coincidencia hizo que surgiera la posibilidad de que Kevyn “Bicolor” pudiera correr con la misma suerte, pues ambos participantes terminaron convirtiéndose en eliminados después de pasar por esa instancia.

El antecedente de dos eliminaciones que encendió las alarmas en La Granja VIP

El recuerdo de lo ocurrido con sus antiguos compañeros encendió las alertas entre los integrantes del equipo, quienes no pudieron evitar relacionar aquella situación con el momento que atraviesa Kevyn “Bicolor”. Aunque no significa que el resultado vaya a repetirse, el antecedente despertó dudas sobre lo que podría suceder en la próxima eliminación.

Manelyk, Kunno y Mono La Resistencia cree que este Granjero podría ser el próximo ELIMINADO de La Granja VIP (La Granja VIP)

Ahora, el granjero tendrá que enfrentar las consecuencias de haber llegado al Duelo de Nominación y demostrar que todavía cuenta con el respaldo suficiente para continuar en la competencia. Su participación en esta etapa será clave, especialmente porque la posibilidad de abandonar el reality ya comenzó a rondar las conversaciones de sus compañeros. Por ahora, queda esperar para conocer si Kevyn “Bicolor” consigue superar este nuevo obstáculo o si termina protagonizando una eliminación que La Resistencia ya comienza a contemplar. ¿Será que la historia de Kenny y Azalia se repite o Kevyn “Bicolor” logrará mantenerse en La Granja VIP?