Las diferencias entre los equipos siguen dando de qué hablar en La Granja VIP y, en esta ocasión, La Resistencia puso bajo la lupa las actitudes de Niurka y Julio. Durante una conversación, los integrantes del grupo compartieron cómo perciben el comportamiento de sus compañeros y no se guardaron sus comentarios. Por un lado, consideraron que Niurka está adoptando un papel de “sufrida”, mientras que a Julio lo describieron como alguien que se encuentra en un modo bastante orgulloso. Para La Resistencia, estas actitudes no han pasado desapercibidas y forman parte de las tensiones que se viven dentro de la competencia.

Julio Camejo NO acepta la comida de Bebeshita

Uno de los momentos que llamó la atención fue cuando hablaron de la comida que preparó Bebeshita. De acuerdo con lo que comentaron, Julio no quiso agarrar lo que ella había cocinado, una situación que La Resistencia relacionó con la actitud orgullosa que le atribuyen.

Este gesto también se convirtió en tema de conversación entre los integrantes del equipo, quienes cuestionaron su postura frente a una acción que, en principio, podía interpretarse como un simple gesto de convivencia. Mientras tanto, las opiniones sobre Niurka tampoco fueron más suaves. La Resistencia considera que la vedette está mostrando una actitud de víctima, algo que sus integrantes interpretan como parte de la manera en que está enfrentando los conflictos dentro de la granja.

Kunno y Manelyk La Resistencia lanza FUERTE crítica por la actitud de Niurka en La Granja VIP: “Está de sufrida” (La Granja VIP)

Así, Manelyk, Bebeshita y sus compañeros continúan analizando los movimientos del equipo contrario, mientras las diferencias entre los participantes se hacen cada vez más evidentes. Aunque sus comentarios reflejan su propia perspectiva sobre lo que sucede, dejan claro que las tensiones no se han quedado únicamente en los enfrentamientos directos: también se habla de las actitudes, los gestos y las decisiones que cada uno toma durante la convivencia. Con la competencia avanzando, cualquier detalle puede convertirse en motivo de discusión. ¿Será que Julio mantendrá esa postura o cambiará su actitud con Bebeshita?