Las estrategias e incertidumbre aumenta dentro de La Granja VIP principalmente en su semana 10 ya que se cuenta con los primeros nominados y el público tendrá que emitir sus votos para evitar que su Granjero favorito abandone el reality. En esta ocasión, Ivonne Montero, Niurka, Rafa Mercadante y Kevyn “Bicolor” aparecen en la placa de nominación. Sin embargo, la lista todavía podría cambiar debido a los beneficios y movimientos estratégicos que están por ocurrir esta noche de Viernes de Traición.

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¿Quiénes son los nominados de la semana 10 de La Granja VIP?

Los cuatro participantes que actualmente se encuentran en riesgo y convertirse en el eliminado 10 son: Ivonne Montero, Niurka, Rafa Mercadante y Kevyn “Bicolor”, por lo que el público puede recurrir a las votaciones para demostrar su apoyo y sacar a su Granjero favorito de la Tabla de Nominación, asegure una semana más y no esté en riesgo durante la Gala de Eliminación del domingo 15 de noviembre.

Recordemos que la tabla de nominación tuvo un cambio durante la transmisión del jueves, luego de que Julio Camejo consiguiera salir de la placa gracias al Juego de Salvación, demostrando que todavía pueden ocurrir modificaciones antes de conocer los nombres definitivos de quienes están en riesgo luego del Viernes de Traición.Por ahora, Ivonne Montero, Niurka, Rafa Mercadante y Kevyn “Bicolor” son los participantes que necesitan el respaldo del público

¿Cómo VOTAR por mi Granjero favorito?

Una vez que se da a conocer la lista de los Granjeros nominados el público podrá comenzar a votar para que su participante favorito no abandone la competencia y continúe haciendo sus estrategias y enfrentamientos, así que para comenzar a dar tus puntos y salvarlo de la eliminación del domingo visita la página oficial para comenzar a votar. Si eres nuevo y no sabes cómo hacerlo déjanos decirte que votar es sencillo ya que se hace desde el sitio web de La Granja VIP o desde la aplicación TV Azteca En Vivo ingresando a la sección de votaciones de La Granja VIP y ahí comienza el proceso. Otra alternativa rápida y directa es dando DANDO CLICK AQUÍ.

Cuando ingreses a la página revisa la lista de nominados y busca el nombre de tu Granjero favorito. Después selecciona el nombre del participante que quieres apoyar. A lado de su nombre aparece una cruz ahí se presiona y se dan los votos que desees dar, recuerda que deben ser 10, esos mismo se pueden dar a una sola persona o repartirlos entre varios, siempre y cuando en total sean 10.

Confirma tu votación y espera el mensaje que indique que tus votos fueron registrados. Sin embargo, existe la posibilidad de obtener más puntos para poder seguir apoyando.

Una de las opciones consiste en registrarse en la plataforma, con lo que se pueden recibir votos extra. También existe la posibilidad de obtener más votos mediante la visualización de videos dentro de la plataforma.