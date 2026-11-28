La gala del viernes 27 de noviembre de La Granja VIP dejó una de las noticias más preocupantes para los participantes del reality. Si bien el Tío Pepe había autorizado un presupuesto de 25 mil Plata Cash para realizar las compras de la próxima semana, las constantes infracciones al reglamento provocaron que los Granjeros terminaran con un saldo negativo.

Resulta que las multas económicas ascendieron a 27 mil 994 Plata Cash, por lo que los participantes no solo se quedaron sin dinero para realizar sus próximas compras, sino que también acumularon una deuda de 2 mil 994 Plata Cash. ¿Cuáles fueron las reglas que rompieron?

Las siete faltas que dejaron sin presupuesto a los participantes de La Granja VIP

A pesar de que los Granjeros llevan casi tres meses dentro del reality, hay ciertas reglas de convivencia que aún no logran respetar. En esta oportunidad, fueron siete los tipos de infracciones que derivaron en una histórica penalización económica:

Uso indebido de la cocina principal por parte de los Peones. Consumo de alimentos no autorizados por parte de los Peones. Traslado de cobijas y colchonetas al granero. Uso del gimnasio por parte de los Peones. El pago de Kevyn “Bicolor” por una visita de Bebeshita. Ingreso no autorizado a la suite del Capataz. Manipulación del molino de agua por parte de los Granjeros.

¿Habrá consecuencias más fuertes Los Granjeros y Los Atletas observan las multas que les provocó números rojos en el presupuesto de La Granja VIP ¿Habrá consecuencias más fuertes Los Granjeros y Los Atletas observan las multas que les provocó números rojos en el presupuesto de La Granja VIP (Crédito: La Granja VIP)

Manelyk González salió en defensa de los atletas de Exatlón tras las multas

Una de las particularidades que tuvo esta semana de La Granja VIP fue la presencia de cuatro atletas de Exatlón México, quienes también debieron adaptarse a las reglas del reality. Sin embargo, algunas de sus acciones terminaron perjudicando el presupuesto de los Granjeros.

En este contexto, Manelyk González salió en defensa de los deportistas. La influencer explicó que le resultaba incómodo prohibirles el consumo de ciertos alimentos o el uso del gimnasio, teniendo en cuenta que eran invitados.

¿Qué pasará con el presupuesto de La Granja VIP la próxima semana?

Los Granjeros deberán afrontar la próxima semana sin Plata Cash para realizar nuevas compras. Una de las principales preocupaciones de Kunno, quien se desempeñó como Capataz, era disponer de al menos 500 Plata Cash para la alimentación de Tlacoyo.

De momento, no se ha informado si la deuda de 2 mil 994 Plata Cash será descontada de un futuro presupuesto. Lo cierto es que los participantes deberán modificar ciertas conductas si no quieren volver a sufrir las consecuencias económicas de sus infracciones.