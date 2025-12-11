¡Los animales toman La Granja VIP! Les causan corajes, lesiones y sustos a las celebridades

En un día bastante inusual, los animales de La Granja VIP mostraron un comportamiento bastante errático que provocó corajes, lesiones, sustos y mucho cansancio a todas las celebridades, y aquí están enlistados los incidentes de esta jornada.

'Canelo' le saca un susto a Sergio Mayer Mori

El temperamental caballo le sacó un susto al nominado de esta semana luego de sacarlo de la caballeriza para asearlo y atenderlo, pues además le provocó una lesión en la mano que, posteriormente, fue atendida por el equipo médico del reality show.

Los conejos provocan que Kim Shantal se lastimara

Mayer Mori no fue el único lesionado de este día, ya que la nominada se lastimó su rodilla por ayudar a La Bea a encerrar a los traviesos animales en el área del huerto, pues los conejos dieron su mejor esfuerzo para esconderse de las granjeras.

'Canela' se pone rejega

Alfredo Adame y Eleazar Gómez batallaron mucho para mantener a 'Canela' alejada de 'Jacinta' y su recién nacida becerrita , pues querían evitar posibles heridas, pero la terca vaca buscaba por todos los medios ingresar al establo.

Los borregos y los cerditos provocan caos

Los indomables animales se metieron a corrales ajenos y no solamente dejaron escapar a las gallinas, sino que también tumbaron una carretilla que se encontraba al interior del gallinero.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche se realizará un nuevo desafío de salvación que permitirá sacar a 'El Patrón' Alberto del Río, Sergio Mayer Mori, Eleazar Gómez o Kim Shantal del cuadro de nominados y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

