En la semana 11 de La Granja VIP, ya quedó más que claro que las cosas pueden cambiar en cualquier momento y que cualquiera puede ser eliminado si no tiene un juego inteligente. Y uno de los aspectos que varios parecen haber olvidado, es que hay tres Granjeros que sin imaginarlo, están en claras desventajas y que si no afinan sus estrategias individuales, podrían ser los siguientes en renunciar al sueño de llegar a la final.

Se trata de Ivonne Montero, Kevyn Contreras y Niurka, que de los 8 integrantes que permanecen en la competencia, son los únicos que NUNCA han logrado consolidarse como Capataz. Esto porque no han calificado a la final, porque han perdido en las últimas rondas o porque les arrebataron la posibilidad de participar por el Legado.

La Granja VIP Ni Ivonne Montero, ni Kevyn Contreras Ni Niurka han logrado ser Capataz de La Granja VIP. FOTO: ESPECIAL

¿Qué es lo más importante de ser Capataz en La Granja VIP? El detalle que Niurka, Ivonne Montero y Kevyn “Bicolor” no han considerado

De entre todos los beneficios que otorga el rol del Capataz en La Granja VIP, sin lugar a dudas el más importante es el de la inmunidad. Y es que si bien es cómo dormir en un cuarto privado, tener golosinas a la mano, bebidas para brindar y hasta un jacuzzi, lo cierto es que para los que consiguen ser la “máxima autoridad”, lo verdaderamente valioso es que nadie puede nominarlos durante los Miércoles de Asamblea ni en los Viernes de Traición.

Por si fuera poco, esta es una oportunidad para mover las cosas a su favor o al de su equipo, ya que el ganador de la Capatacia tiene el poder de mandar a un Granjero al Duelo de Nominación, armar los equipos para las pruebas semanales y hasta tomar decisiones cuando existen empates.

¿Por qué Ivonne Montero, Kevyn Contreras y Niurka no han sido Capataz de La Granja VIP?

Curiosamente, los tres Granjeros que no han tenido la fortuna de portar el chaleco del Capataz en La Granja VIP son del extinto grupo de “Disfuncionales”, pero las razones que los han excluído de estas dinámicas son diferentes. Por ejemplo, Ivonne Montero apenas perdió el pase a la ronda final que obtuvo por “El Más Gallito” cuando Fernando Lozada la dejó nominada con su Legado.

Mientras que Kevyn Contreras y Niurka sí han calificado a las últimas etapas en un par de ocasiones, pero no han logrado superar a sus rivales en las pruebas de habilidad física y destreza que se requieren. Así que ahora que está por arrancar la recta final de La Granja VIP, deberán tratar de quedarse con la inmunidad a toda costa si es que quieren salvarse de las nominaciones.