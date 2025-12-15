inklusion logo Sitio accesible
¡Luna le dio una “arrastrada” a Kim Shantal! Mira cómo se rebeló la becerrita de La Granja VIP

Kim Shantal tenía la tarea de llevar a “Luna”, la becerrita, con su mamá. Pero la hija de “Jacinta” tenía otros planes y se le escapó. Mira el momento aquí.

La becerrita “Luna” tiene apenas unos días de nacida, pero ya cuenta con una fuerza que la vuelve capaz de escaparse fácilmente de los granjeros. Mira la travesura que le hizo a Kim Shantal cuando ella intentaba llevar a la becerrita con su mamá, la vaca “Jacinta”.

