¡Luna le dio una “arrastrada” a Kim Shantal! Mira cómo se rebeló la becerrita de La Granja VIP
Kim Shantal tenía la tarea de llevar a “Luna”, la becerrita, con su mamá. Pero la hija de “Jacinta” tenía otros planes y se le escapó. Mira el momento aquí.
