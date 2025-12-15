inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
La Granja VIP 24/7
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

La Bea explica por qué quiere ganar La Granja VIP. “He sacrificado muchas cosas”

La Bea agradeció al público por apoyarla hasta la semana 10 de La Granja VIP y por haber visto a Israel, su prometido, en La Gala de Eliminación.

Videos,
La Granja VIP 24/7

Durante las labores diarias, La Bea se tomó un momento para agradecer al público por mantenerla dentro de La Granja VIP hasta la semana 10 y por dejar unido al “Team Cacaraqueo”. También habló sobre el reencuentro que tuvo con su prometido y explicó por qué le gustaría ganar el reality show.

Tags relacionados
La Granja VIP La Bea

Videos