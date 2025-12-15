La Bea explica por qué quiere ganar La Granja VIP. “He sacrificado muchas cosas”
Durante las labores diarias, La Bea se tomó un momento para agradecer al público por mantenerla dentro de La Granja VIP hasta la semana 10 y por dejar unido al “Team Cacaraqueo”. También habló sobre el reencuentro que tuvo con su prometido y explicó por qué le gustaría ganar el reality show.