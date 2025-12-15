¿Alfredo Adame fue GROSERO con La Bea? Inician la semana final de La Granja VIP con INCÓMODO MOMENTO
Alfredo Adame se molestó por una pregunta que La Bea le hizo y le contestó de una manera bastante enérgica, lo cual hizo enojar a la comediante.
Mientras todos trabajaban en la delimitación que los animales seguirán al abandonar La Granja VIP, Alfredo Adame le contestó a La Bea de una manera que se percibió como grosera. “Te estoy preguntando bien”, dijo ella, mientras los miembros del “Team Cacaraqueo” le daban la razón.