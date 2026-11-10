“Que no les dé pena pedir”: Manelyk comparte un llamativo consejo para tener suerte con el amor en La Granja VIP

Manelyk está disfrutando de ser Capataz en La Granja VIP y mientras descubre quién será su acompañante por los votos del público, se dispuso a pasar un rato de relajación a solas. Y para no aburrirse, tuvo una plática muy entretenida con sus fans, a quienes a través de las cámaras, la llamada “reina de los realities” aconsejó que no se sientan intimidadas cuando un hombre “quiere darlo todo” con tal de conquistar.

De acuerdo con lo que compartió, ella ha tenido diferentes experiencias en el amor y en más de una ocasión, se dio cuenta de que ponía una barrera que le impedía sentirse plena en las relaciones. Así que cuando analizó todo, entendió que al ser independiente y tener estabilidad, llegaba a pensar que ya no necesita más, pero cuando se trata de relaciones sí le gusta que la traten increíble y aconsejó que no se asusten si esto pasa.

“Cuando llega una persona a tu vida que te quiere tratar como princesa, una dice que no. Y me queda claro que podemos con todo, pero cómo pretendemos que un hombre sea caballero si nosotras no lo dejamos, ponemos ese límite. Déjense querer, déjense apapachar, no está mal”, dijo la polémica Granjera mientras se hacía una rutina de skincare.

Este es el mejor tip para que las relaciones funcionen, según Manelyk de La Granja VIP

Para no darle más vueltas al tema, Mane reiteró que considera que sí es importante que los hombres con los que sale se desvivan por ella y que con el tiempo, dejó de sentir pena por pedir que “le hagan la vida más fácil”.

“Si yo estoy con alguien, es dejarme consentir al 100%, que me ayuden, que me consientan. Que no les dé pena pedir, que sean caballeros con ustedes”, concluyó Mane, que justo hace apenas unos días, tuvo una plática muy reveladora con Julio Camejo en la que le confesó que si parece que lo evita, es porque quiere aprender cosas de La Granja VIP y sabe que él estaría dispuesto a ayudarle en todo, pero que si estuvieran afuera le aceptaría esta forma de ser tan servicial que lo distingue.