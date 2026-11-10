¿Y Bebeshita? Kevyn Contreras se porta como caballero en La Granja VIP y aseguran que ya tiene a otra en la mira

Parece que la historia entre Kevyn Contreras y Bebeshita ahora sí está en su etapa final, pues no han podido solucionar todos los problemas que los llevaron a enfrentarse en “El Palenque” de La Granja VIP. Sin embargo, parece que al “Bicolor” esto no es algo que le preocupe y hasta está portándose bien, lo que a Rafa Mercadante le parece bastante sospechoso y piensa que podría ser poque está interesado en otra de las Granjeras.

Esta revelación se dio justo después de la incómoda pelea que tuvieron Ivonne Montero y Manelyk, cuando para sorpresa de muchos, Kevyn se animó a defenderla y pidió que la dejaran en paz, pues ya estaban haciéndole burla. “A Ivonne no me la molesten, oj3t3s, que no viene sola”, dijo mientras la actriz se reía de sus ocurrencias y desató las teorías de que esta sería una “táctica” del comediante para quedar bien con ella.

¿A Kevyn Contreras le gusta Ivonne Montero? La teoría de Rafa Mercadante sobre su amistad en La Granja VIP

En cuanto se dio cuenta de que el “Bicolor” estaba portándose caballeroso con Ivonne Montero, Rafa Mercadante empezó a burlarse de la situación. Esto porque señaló que era evidente que Kevyn Contreras tenía la intención de empezar un “shippeo” nuevo y hasta reiteró que para él, todo esto se trata solo de estrategias porque no le compra que realmente sea un “rompecorazones”.

“Kevyn ya cambió de estrategia. Ah no, perdón, ya cambió de amor. El Don Juan de La Granja VIP ya está afinando a su nueva conquista”, dijo el conductor de TV con ironía y mientras se cercioraba de que Bebeshita no escuchara para evitarse peleas como las que llevan días poniéndolos incómodos, incluyendo el drama que hubo por bromas pesadas entre romper instrumentos y mojar camas en venganza.

Cabe recordar que antes de que Kevyn empezara su romance con Daniela, él ya había señalado que Ivonne le parecía atractiva. Además, en una dinámica, la actriz dijo que el comediante le caía muy bien y él no dudó en tomárselo como un halago directo, pero lo cierto es que se aconsejan y se han convertido en buenos aliados del casi extinto equipo “Disfuncional” de La Granja VIP Segunda Temporada.