Manelyk está nominada en La Granja VIP para la semana 12 tras ser enviada al Duelo por los votos del público y perder ante Mario “Mono” Osuna. Y si bien no es la primera vez que se enfrenta a la tabla, la polémica Granjera reveló que se sintió aliviada de saber que no tendrá que participar en el Cara a Cara, pues estos momentos de los Miércoles de Asamblea siempre le hacen sentir cierto temor a que sus palabras se salgan de control.

Así se lo confesó a sus aliados de “La Resistencia”, con los que se sinceró sobre el temor que le produce estar en riesgo tan cerca de la etapa final, pero quiere ver el lado positivo de las cosas. Por lo que considera que algo que al menos esta vez estará a su favor, es que no tendrá que preocuparse por sus argumentos a la hora de votar ni quedará preguntándose si se excedió.

“En el Cara a Cara canto el precio y me cantan el precio. Pero también pienso que me guardo un miércoles al que yo le tengo miedo de que escupa mam*d*s, ¿me entiendes?”, expresó Mane, reiterando que este sentimiento contrasta con la inquietud que siente porque sabe que siempre existe la posibilidad de ser eliminada.

La Granja VIP Manelyk no confía en Julio Camejo. FOTO: ESPECIAL

Quiénes son los nominados de La Granja VIP para la eliminación del 29 de noviembre

Hasta el momento, la tabla de nominados de La Granja VIP ya tiene dos nombres. Se trata de Julio Camejo, elegido por Bebeshita en su Legado, y Manelyk, que fue al Duelo por decisión del público y no logró derrotar a Mario “Mono” Osuna, enviado por Kunno gracias a su poder como Capataz y parte de una estrategia que estarían trazando en equipo.

Todavía falta conocer a los dos Granjeros en riesgo de ser eliminados la semana 12 y que saldrán del Miércoles de Asamblea de HOY 25 de noviembre. Además, las piezas del tablero también podrían dar un giro inesperado por los beneficios de las Herraduras y el Huevo Dorado.