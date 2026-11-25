A pocos días de su llegada a La Granja VIP, Yann Lobo ya tiene una opinión formada sobre algunos de sus compañeros. Tras protagonizar un enfrentamiento con Julio Camejo durante el Martes de Duelo, el atleta conversó con Mario “Mono” Osuna sobre su desempeño en el reality y, en medio de la charla, reveló quién se ganó su simpatía, pese a la cercanía que mantiene con el actor.

Las diferencias entre Lobito y Camejo se remontan a su participación en otro reality. Desde su incorporación a la Granja, el deportista dejó claro que no comparte algunas de las estrategias del cubano. Incluso, mientras realizaban juntos las labores con los animales, le manifestó que, si bien considera válidas las traiciones como parte del juego, no está de acuerdo con involucrar asuntos que puedan perjudicar a los participantes fuera del programa.

Estas diferencias los llevaron a enfrentarse cara a cara en El Palenque durante La Gala del martes 24 de noviembre. Allí, ambos retomaron sus desacuerdos del pasado y expusieron sus respectivas posturas.

Yann Lobo confiesa lo bien que le cae Kevyn “Bicolor” Contreras en La Granja VIP

Después de lo sucedido en El Palenque, Lobito le preguntó a Mono cómo evaluaba su desempeño desde que ingresó al reality. El exfutbolista destacó su mentalidad y actitud, mientras que el atleta le pidió que le advirtiera si consideraba que se estaba desviando del camino.

Durante la conversación, Yann también explicó por qué había insistido tanto en su intercambio con Julio Camejo. Según comentó, se trataba de un asunto que ya traía pendiente y que quería aclarar con el actor. Sin embargo, reconoció que no consiguió su objetivo y aseguró que no pretende alterarse innecesariamente durante los enfrentamientos.

Lo sorpresivo llegó cuando, en medio de la charla, el deportista confesó lo bien que le cae Kevyn “Bicolor” Contreras, uno de los granjeros más cercanos a Camejo. “No sabes cómo me cae bien el Kevyn”, expresó Lobito, quien reiteró en dos ocasiones la simpatía que siente por su compañero.

La declaración resulta llamativa no solo por las diferencias que mantiene con Julio, sino también porque el propio Bicolor había cuestionado anteriormente las intenciones del atleta al acercarse al actor para realizar las labores de la Granja.