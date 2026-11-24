Este martes 24 de noviembre se ha llevado a cabo el Duelo de Nominación en donde Manelyk ha perdido por lo que ahora se integra a la Tabla de Nominación, junto a Julio Camejo, quién fue el primer nominado de la semana tras el Legado de “La Bebeshita”, la onceava eliminada de la competencia.

La Granja VIP: ¿Cómo se elige al segundo nominado de la semana?

Todos los martes en La Granja VIP se lleva a cabo el “Duelo de Nominación”, en este participan dos Granjeros, uno que es elegido por el Capataz (que en la semana 12 es Kunno) y el otro el elegido por el público, mediante votación a través de nuestro sitio web. Una vez que se conoce el nombre de las dos personas, ambas se enfrentan en una competencia, misma que consiste en una prueba que desafía las destrezas físicas y mentales de los Granjeros. La Conductora Kristal Silva es quién da las indicaciones y explica cuál es la meta a lograr, uno donde el tiempo en el reloj juega un papel determinante ya que solo el Granjero que supere el reto en el menor tiempo posible ganará.

Ahora bien, esta dinámica tiene una gran importancia ya que el Granjero o Granjera que pierda automáticamente pasa a ser parte de la Tabla de Nominación; es decir, queda en riesgo de quedar eliminado o eliminada de la competencia mientras que el ganador se salva y queda fuera de peligro.

¿El segundo nominado de La Granja VIP puede salvarse de la eliminación?

Todos los jueves en La Granja VIP se lleva a cabo “La Salvación”, en donde los nominados se enfrentan en una prueba, quien logre ganar se salva de forma automática de la eliminación ya que sale de la Tabla de Nominación, sin embargo puede quedar bloqueado debido a la dinámica de “echar tierra” en donde los Granjeros se plantan frente a un nominado y le dan un costal de tierra si tienen argumentos en su contra, el nominado con más costales queda bloqueado y no participa en La Salvación, es por esa razón que existe la posibilidad de que el segundo nominado se salve o no de quedar fuera de la competencia.

¿Qué Granjeros han perdido el Duelo de Nominación en La Granja VIP y han quedado eliminados en la semana 2?

Los Granjeros que han perdido en el Duelo de Nominación y han quedado en riesgo de abandonar la competencia tras sumarse a la Tabla de Nominación han sido Kevyn Contreras “Bicolor”, Azalia Ojeda “La Negra”, Kenny Avilés, Manelyk y Kunno, Ivonne Montero y Julio Camejo. Este momento pone en juego las estrategias de cada Granjero ya que un cambio o movimiento en la Tabla de Nominación puede generar diversas tensiones entre los Granjeros.