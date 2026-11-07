Manelyk González y Fernando Lozada hablan de su nominación en La Granja VIP: “No sé qué opina la gente ahora que conoce otra versión de mí”

Fernando Lozada conversó con Manelyk González sobre su nominación en La Granja VIP y lo que podría pensar el público de su participación. Cuando su compañera le preguntó cómo se sentía dentro de la tabla de nominados, el granjero respondió que no sabía qué esperar de quienes lo habían seguido antes de ingresar al reality.

Fernando Lozada habla con Manelyk González sobre su nominación en La Granja VIP

“¿Cómo te sientes en esta tabla?”, le preguntó Mane, después de que Fernando comenzara a hablar de su comportamiento durante el programa. Él explicó que desconocía si los espectadores esperaban verlo actuar como en otras etapas de su trayectoria: “No sé, porque a lo mejor la gente esperaba a Fer de antes”.

Para explicar su respuesta, Lozada recordó un episodio en el que, según contó, se enojó con producción y golpeó una lavadora. También sostuvo que algunas personas lo habían visto pelear en televisión años atrás, pero aseguró que actualmente ya no lo hacía.

La conversación pasó entonces a quiénes habían presenciado aquel momento. Fernando mencionó a Manelyk y a Kevyn Contreras “Bicolor”, cuyo nombre apareció después al hablar de cómo se habría contado el episodio a otros granjeros.

Daniela Alexis “Bebeshita” también intervino para cuestionar esa versión. “¿Por qué crees que todos cuentan una historia de que eres un agresivo? O sea, si no has hecho nada agresivo”, expresó.

Mane insistió en que una persona podía contar un episodio que otros no habían presenciado. Fernando, por su parte, sostuvo que las imágenes del golpe a la lavadora se habían mostrado. “Yo sé que sale”, aseguró, mientras su compañera expresó que ella creía que ese momento no había aparecido y que fue Kevyn el que lo difundió.

Fernando quedó nominado por decisión de Kevyn durante La Traición del 6 de noviembre. Bicolor lo eligió después de que Bebeshita enviara al comediante a la tabla y la dinámica estableciera una traición doble.