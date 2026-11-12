De qué está enferma la hija de Ivonne Montero de La Granja VIP y por qué no ha querido operarla

Ivonne Montero es mamá orgullosa de Antonella, su única hija y por la que se desvive para verla bien y siempre recuerda en La Granja VIP. Y es que además del amor incondicional que siempre le ha tenido, la actriz ha pasado por momentos angustiantes debido a que la niña nació con una enfermedad que puso su vida en riesgo y que a sus 13 años, la ha llevado a pasar por procedimientos muy complicados.
Esto porque la niña tiene una cardiopatía congénita, pues desde su nacimiento, tuvo una malformación que hizo que dos de las arterias más importantes en el cuerpo humano, se unieran en un solo ventrículo en lugar de estar divididas. En consecuencia, esto le provocó mala oxigenación y por eso a su corta edad ya ha sido sometida a operaciones delicadas.
¿Por qué Ivonne Montero no quiere que operen a su hija?
A pesar de que para la actriz es muy importante el bienestar de la hija que tuvo con Fabio Melanitto, hay una razón por la que a Antonella no le han hecho cirugía en la nariz. Esto sería simplemente porque a la pequeña no le interesa modificar su apariencia ahora mismo, por lo que Ivonne Montero respeta su decisión, ya que se trata solo de algo estético y por el momento esto no representa un riesgo para su salud.
“Ella necesita una cirugía en su naricita, porque nació con una malformación. Y me han preguntado que ‘por qué rayos’ no meto a cirugía a mi hija. No lo he hecho porque no quiere operarse y solo es por eso”, dijo Ivonne Montero durante una charla para “Venga La Alegría” poco antes de convertirse en Granjera.
En cuanto a las operaciones que Antonella ha requerido a lo largo de su vida, la actriz siempre ha buscado la forma de que tenga los tratamientos y atención de primer nivel. Incluso, en 2024, la niña atravesó un procedimiento muy delicado que orilló a Ivonne Montero a pedir oraciones para que todo saliera bien y, afortunadamente, en la actualidad se encuentra de maravilla y se ha convertido en su mayor fan durante La Granja VIP Segunda Temporada.